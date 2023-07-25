Bé trai 3 tuổi vấp phải con dao bố để dưới sàn gây tổn thương nặng gân gót chân

Do dao để ở sàn nhà nên bé giẫm chân lên gây rách chân, đứt gân, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, ngày 25/7, Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E (Hà Nội) vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một bé trai (3 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) bị dao sắc nhọn đâm mạnh vào gót chân cắt rách một đoạn dài và sâu, đứt gân chân. Theo người nhà, bố của cháu bé dùng dao gọt hoa quả. Dùng xong, dao để ở sàn nhà nên bé giẫm chân lên gây rách chân, đứt gân.

Bác sĩ Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, cho biết, bé trai vào cấp cứu với vết thương ở mặt ngoài cổ chân phải rộng 5cm x 2cm, vết cắt sâu tới tận xương và đang chảy máu rất nhiều. Cháu bé trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Dao để ở sàn nhà nên bé giẫm chân lên gây rách chân, đứt gân. Ảnh: Hà Nội Mới Bác sĩ chuyên khoa II Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện E) chia sẻ trên Báo Hà Nội Mới, sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe của cháu bé ổn định và sớm được xuất viện. Tuy nhiên, điều khiến vị bác sĩ này lo lắng, đó là cháu bé bị đứt gân rất nhiều. Dù đã được các bác sĩ nối lại thành công nhưng để vận động được cháu bé phải tập phục hồi chức năng sau mổ. Trong khi cháu bé còn quá nhỏ, sự phối hợp không dễ thì việc phục hồi chức năng có thể mất nhiều thời gian hơn.

Từ ca tai nạn này, bác sĩ khuyến cáo, tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ thường đến bất ngờ, khó lường trước, gây ra những thương tổn trên cơ thể. Đặc biệt, vào dịp nghỉ hè, trẻ nghỉ học ở nhà, các tai nạn sinh hoạt gây thương tích thường gia tăng đột biến. Cẩn trọng với các vật sắc nhọn. Ảnh: Internet Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý đến tình huống nào có thể gây rủi ro cho trẻ như dao sắc nhọn, đồ vật thủy tinh, viên bi tròn…; các yếu tố nguy cơ gây bỏng như ổ điện, ấm nước sôi… cần phải tránh xa tầm với của trẻ. Đối với trẻ lớn hơn, cần đào tạo, hướng dẫn cho trẻ có những kỹ năng để biết cách phòng chống những tai nạn thương tích trong sinh hoạt. Tuyệt đối không để trẻ ở một mình trong khi bơi, sống gần ao hồ; các ổ điện cần phải có hệ thống chống giật, thiết kế cao ngoài tầm với trẻ nhỏ; tránh để trẻ chơi với lửa, các vật dụng sắc, nhọn…

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