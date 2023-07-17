Bất ngờ phát hiện trẻ ho sặc sụa, có tiếng thở rít như tiếng còi, cha mẹ hoang mang khi bác sĩ lấy ra dị vật

Bệnh nhi là bé trai 6 tuổi ở Uông Bí, Quảng Ninh được đưa vào viện 14/7 trong tình trạng khó thở, mạch nhanh, tím tái, phát hiện tiếng thở rít như tiếng còi phát ra từ khí quản.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, ngày 17/7, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông tin về trường hợp hóc dị vật được nội soi thành công.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó ở nhà trẻ có ngậm còi nhựa chơi. Khi phát hiện trẻ ho sặc sụa, khi hít thở có tiếng còi, nghi ngờ trẻ hóc, sặc dị vật nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, kết quả chụp CT lồng ngực cho thấy có dị vật hình ống dài gần 11mm ở vị trí phế quản trung gian bên phải.

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn và tiến hành chỉ định nội soi cấp cứu khí phế quản gắp dị vật là chiếc còi nhựa hình trụ, kích thước 5 x 11mm ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Sau thủ thuật, sức khỏe trẻ đã ổn định và vừa xuất viện.

Bác sĩ cho biết, các dị vật với kích thước lớn rơi vào đường thở có thể chèn ép hầu hết khí phế quản, gây khó thở, gây suy hô hấp cấp, thiếu oxy não.

Trong khi đó, các dị vật kích thước nhỏ khi xâm nhập vào cơ thể và không được phát hiện ra và gắp bỏ có thể gây viêm phổi tái diễn nhiều lần.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, 3/2020, một bệnh nhi 3 tuổi tím tái cơ thể vì hóc dị vật chiếc còi trong phế quản.

Sặc dị vật có thể gây tử vọng ngay do bít tắc đường thở hoặc để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng với sức khoẻ của trẻ như suy hô hấp, ho máu, tràn khí, viêm phổi tái diễn… Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo người nhà bệnh nhân, sự cố xảy ra tối ngày 26/2, khi bé M.Q lấy chiếc kèn nhựa đồ chơi ngậm thổi thì bị ho sặc sụa. Sau tai nạn, bé thở rít, tím tái, kèm theo khí thở có tiếng kèn kêu, bé được người nhà vội đưa đến bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội) khám. Tại đây, qua chụp CT phổi các bác sỹ nghi ngờ dị vật nằm ở phế quản gốc trái của bé M.Q, tối cùng ngày bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi và tiếp tục điều trị.

BSCK II. Lê Thanh Chương – Trưởng Khoa Hồi sức hô hấp – Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trường hợp hóc dị vật trong phế quản của bé M.Q không phải là hy hữu. Mỗi năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương thường xuyên tiếp nhận và xử trí khoảng 50 trường hợp các trẻ nhỏ dị vật đường thở các loại. Dị vật thường là hạt thực vật (lạc, na, hướng dương, ngô…) hoặc hóc thạch, hoặc đồ chơi (hạt vòng, đèn nhỏ, còi nhỏ, lò xo…)

Đặc biệt một số trường hợp trẻ nuốt phải các vật sắc nhọn như đinh vít, đinh ghim, kim băng… đe dọa thủng đường thở gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, tai biến y khoa có thể gặp gây dị vật đường thở là các thủ thuật nha khoa như nhổ răng, diệt tủy răng làm răng hoặc kim diệt tủy rơi vào đường thở khi trẻ không hợp tác

Cũng theo BS Lê Thanh Chương, mọi lứa tuổi đều có thể bị dị vật đường thở, hay gặp nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Sặc dị vật có thể gây tử vọng ngay do bít tắc đường thở hoặc để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng với sức khoẻ của trẻ như suy hô hấp, ho máu, tràn khí, viêm phổi tái diễn…

"Khi bị sặc dị vật, trẻ cần được sơ cứu kịp thời, đúng cách và được đưa ngay đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị. Nội soi phế quản là chỉ định bắt buộc để chẩn đoán và lấy dị vật"- BS Chương khuyến cáo.