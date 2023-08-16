Khẩn cấp: Truy tìm nguồn gốc lô kháng sinh giả lấy tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội

Tin y tế 16/08/2023 10:49

Mẫu thuốc kháng sinh được phát hiện không đạt yêu cầu chất lượng và lấy tại một quầy ở chợ Hapulico.

Đăng tải trên Báo VietNamNet, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đề "về việc thuốc giả Cefixim 200" gửi Sở Y tế Hà Nội, đề nghị cơ quan này khẩn trương phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH Linh Chi (Quầy 304, Trung tâm Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và các đơn vị có liên quan.

Cùng đó, truy tìm nguồn gốc lô sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Viên nén bao phim CEFIXIME 200 (Cefixim dưới dạng Cefixim trihydrat 200 mg), số giấy đăng ký lưu hành VD-28887-18, số lô: 14270123, ngày sản xuất 27/1/23, hạn dùng 27/1/25, nơi sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long; tiến hành xử lý cơ sở vi phạm theo qui định.

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Hình ảnh sản phẩm thuốc Cefixim 200 "chính hãng". Nguồn: VietNamNet

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chuyên môn về quản lý dược của Bộ Y tế nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội hôm 14/8 về mẫu sản phẩm có các thông tin ghi nhãn trên đây không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định tính cefixim theo TCCS.

Cụ thể: Mẫu thuốc có phản ứng định tính của paracetamol; hàm lượng paracetamol trong chế phẩm là 105,5mg/viên.

Mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Công ty TNHH Linh Chi ở quầy 304, như địa chỉ phía trên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ và đột xuất) việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo qui định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

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Cục đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Báo Tuổi Trẻ, từ đầu năm đến nay cục cũng tiếp tục nhận một số thông tin từ Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam, Công ty TNHH Novartis Việt Nam, Văn phòng đại diện F.Hoffmann-La Roche Ltd tại Hà Nội, Văn phòng đại diện Les Laboratoires Servier tại Hà Nội; Văn phòng đại diện Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte., Ltd, liên quan đến thuốc giả, nghi ngờ giả.

Đặc biệt tập trung xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại Trung tâm bán buôn thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) và thuốc mua tại nhà thuốc để sử dụng trong Bệnh viện Huyết học và Truyền máu trung ương như:

- TobraDex, hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5ml, ghi nhãn số lô: 22C10HB, ngày hết hạn/EXP: 10-3-2024, ngày sản xuất/ MFD: 10-3-2022; số lô: 22B16LA, ngày hết hạn/EXP: 16-2-2024, ngày sản xuất/ MFD: 16-2-2022.

- Adcetris 50mg, ghi nhãn số đăng ký: 1-647-15, Public Price: 13071.30 SR. Đây là một loại thuốc điều trị ung thư.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ và đột xuất) việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Trung tâm kiểm nghiệm cần tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng; báo cáo kịp thời các vụ việc phát hiện tới sở y tế và cơ quan chức năng liên quan.

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