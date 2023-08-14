Đà Nẵng: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động 'chui', để nhân viên lao công phẫu thuật cho khách

Tin y tế 14/08/2023 15:06

Cơ sở thẩm mỹ không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện nhân viên lao công dọn dẹp thực hiện cung cấp dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách hàng.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, Ngày 14-8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động có nhiều hành vi vi phạm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11h ngày 12-8, Đội cảnh sát kinh tế (Công an quận Thanh Khê) kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ Kangzin trên đường Hùng Vương (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, chủ cơ sở thẩm mỹ không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh; văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp; hợp đồng thu gom rác thải nguy hại và sổ giao nhận rác thải nguy hại với công ty thu gom; chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở…

Đà Nẵng: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động 'chui', để nhân viên lao công phẫu thuật cho khách - Ảnh 1

Cảnh báo nhiều cơ sở thẩm mỹ chui, dắt khách đến... khách sạn làm các dịch vụ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cùng với đó cũng ghi nhận cơ sở thẩm mỹ này không trang bị thùng rác chuyên dụng có nắp đậy tại khu vực cung cấp dịch vụ; không trang bị, bố trí thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu trữ rác thải nguy hại; vứt rác thải y tế cùng rác thải sinh hoạt trên vỉa hè trước cơ sở kinh doanh…

Ngoài ra cơ sở này cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của 206 sản phẩm là vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy (filler, botox), sụn mũi, dụng cụ cắt bao quy đầu…

Đà Nẵng: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động 'chui', để nhân viên lao công phẫu thuật cho khách - Ảnh 2
Ẩn họa từ những thẩm mỹ viện “chui". Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Theo Báo VietNamNet, đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhân viên cơ sở này là bà T.T.T đang thực hiện cung cấp dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách hàng.

Qua làm việc, bà T. không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề và cho biết bà chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở.

Vụ việc được Đội Cảnh sát Kinh tế và Môi trường lập biên bản và tiếp tục điều tra, xử lý. 

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