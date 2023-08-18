Nóng: Phát hiện biến thể mới BA.2.86 gây bệnh Covid-19 tại Mỹ

Tin y tế 18/08/2023 11:24

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo TTXVN/Vietnam+, dẫn tin từ bài đăng của CDC trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), biến thể mới được đặt tên là BA.2.86, đã được phát hiện tại Mỹ, Đan Mạch và Israel.

CDC Mỹ hiện đang tìm hiểu thêm thông tin về biến thể này.

Lần đầu tiên trong năm nay, số ca nhập viện do COVID-19 đang tăng lên ở Mỹ, tính từ những ngày đầu tháng Tám.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết nắng nóng, khiến nhiều hoạt động được chuyển sang tổ chức trong nhà, thay vì ngoài trời. Điều này làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi nhiều người bị suy giảm hệ miễn dịch dù trước đó đã tiêm đầy đủ vaccine COVID-19.

Nóng: Phát hiện biến thể mới BA.2.86 gây bệnh Covid-19 tại Mỹ - Ảnh 1

CDC Mỹ hiện đang tìm hiểu thêm thông tin về biến thể này. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, trong tuần cuối tháng Bảy, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết số ca nhập viện do COVID-19 ở Mỹ đã tăng 43% so với tuần cuối tháng Sáu.

Hôm 9/8, hãng tin Reuters dẫn CDC Mỹ cho biết biến thể mới EG.5 của Omicron, hay còn được gọi là “Eris,” hiện đang gia tăng lây lan ở Mỹ. Theo ước tính, biến thể này hiện chiếm khoảng 17% số ca mắc COVID-19 ở nước này./.

Chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam thời gian gần đây nhất, ngày 16/8 có 51 ca COVID-19 mới, tiếp tục tăng so với ngày trước đó. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi, 1 trường hợp đang thở oxy.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.327 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.452 ca nhiễm).

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Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam thời gian gần đây nhất, ngày 16/8 có 51 ca COVID-19 mới. Ảnh: Internet

 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.395 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 1 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 0 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 0 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 1 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.647 liều: Mũi 1 là 70.909.935 liều; Mũi 2 là 68.457.790 liều; Mũi bổ sung là 14.344.240 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.171.737 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.957.945 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.725.280 liều: Mũi 1 là 10.236.628 liều; Mũi 2 là 8.488.652 liều.

 

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Từ khóa:   tin y tế bệnh dịch covid 19 covid-19

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