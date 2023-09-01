Về việc lấy mẫu xét nghiệm, tổng cộng có 51 trường hợp (gồm ca bệnh nghi ngờ, người tiếp xúc, người nhà...), kết quả có 1 ca dương tính, 9 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, do mới lấy mẫu ngày 28/8, số còn lại (41 ca) âm tính.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 1/9, Sở Y tế Hà Giang cho biết liên quan đến diễn biến dịch bạch hầu tại huyện Mèo Vạc của tỉnh này, đến nay ghi nhận tổng số 32 ca nghi ngờ mắc bệnh, 2 ca diễn biến nặng và tử vong.

Tất cả bệnh nhân xác định và nghi ngờ mắc bệnh đều ở huyện Mèo Vạc, tập trung tại 8 xã, thị trấn, nhiều nhất là xã Khâu Vai với 14 ca. Ảnh: VietNamNet

Tất cả bệnh nhân xác định và nghi ngờ mắc bệnh đều ở huyện Mèo Vạc, tập trung tại 8 xã, thị trấn, nhiều nhất là xã Khâu Vai với 14 ca.

Về ca bệnh tử vong, Sở Y tế Hà Giang cho biết đó là bé trai V.M.D, 15 tuổi, được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc ngày 21/8 nhưng chỉ 1 ngày sau phải chuyển tuyến về bệnh viện tỉnh. Do diễn biến quá nặng, bệnh nhân tử vong trên đường từ viện về nhà trước khi có kết quả dương tính bạch hầu.

"Đây là ca bệnh đầu tiên và duy nhất (đến nay) ở Hà Giang có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu năm 2023", lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói với VietNamNet chiều 1/9.

Được biết, gia đình bệnh nhân có 2 trẻ là em của bệnh nhân cũng có triệu chứng tương tự, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc.

Được biết, tại Hà Giang, đã rất nhiều năm nay không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Ảnh: Công lý

Ca tử vong thứ 2 là nữ, tên G.T.S, 16 tuổi, ở xã Giàng Chu Phìn. Chị S. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc ngày 25/8 và được lấy mẫu bệnh phẩm. Ba ngày sau, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trả kết quả chị âm tính bạch hầu.

Tuy nhiên, 2h ngày 28/8 người bệnh có biểu hiện bệnh nặng, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Một ngày sau, dù được thầy thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang vận động cho phép chuyển về bệnh viện trung ương để điều trị nhưng gia đình không đồng ý.

Theo Báo Công lý trước đó, ngày 24/8, tỉnh Hà Giang ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu. Sau khi xuất hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu, ngành Y tế địa phương đã thành lập tổ điều tra xác minh. Đồng thời, chỉ đạo phòng chống dịch, thực hiện tẩy uế môi trường xung quanh khu vực nhà ở.

Cùng với đó, tiến hành thông báo tình hình dịch bệnh với chính quyền địa phương, nhân dân và các ban ngành đoàn thể có liên quan trong khu vực. Tổ chức điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm; lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng, theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày…

Được biết, tại Hà Giang, đã rất nhiều năm nay không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong.

Để phòng bệnh Bạch hầu hiệu quả, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

Người có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

Bạch hầu là bệnh nguy hiểm nhưng có thể đề phòng dễ dàng bằng cách tiêm chủng phòng bệnh. Trì hoãn việc tiêm phòng vì bất cứ lý do gì sẽ khiến cho trẻ tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh bạch hầu không có tính miễn dịch trọn đời, vì thế nếu đã mắc bệnh nguy cơ bị tái nhiễm các lần sau vẫn rất cao. Vì thế, để chủ động tạo miễn dịch với vắc xin là biện pháp an toàn, hiệu quả và kinh tế nhất.

Trước đây bệnh lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước; từ khi vắc xin phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vắc xin phòng bệnh, thường xảy ra ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hiện, bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.