Đắk Lắk: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, ghi nhận thêm bé 13 tuổi không qua khỏi

Tin y tế 03/09/2023 12:59

Cháu bé 13 tuổi là trường hợp thứ ba tử vong vì bệnh này trên địa bàn tỉnh, tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo tông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 3-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong vì bệnh này ở Đắk Lắk lên 3 người.

Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng tử vong sau đó do suy đa tạng nặng, tổn thương đa cơ quan không hồi phục

Trường hợp tử vong là em H.N.N. (SN 2010, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 29-8, em N. sốt cao liên tục. Ngày 30-8, người nhà đưa đi khám tại phòng khám tư và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, được truyền dịch, cho thuốc hạ sốt.

Đắk Lắk: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, ghi nhận thêm bé 13 tuổi không qua khỏi - Ảnh 1

Cháu gái 13 tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 31-8, người nhà đưa em N. tới Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk với chẩn đoán sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4.

 

Ngày 1-9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó tử vong do suy đa tạng nặng, tổn thương đa cơ quan không hồi phục.

Theo số liệu thống kê của CDC Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.272 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó 3 trường hợp tử vong.

Đắk Lắk: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, ghi nhận thêm bé 13 tuổi không qua khỏi - Ảnh 2
2.238 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, 34 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. Ảnh: Internet

Ông Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ trên TTXVN cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh tăng đột biến, đặc biệt trong tháng 7, 8 vừa qua. Qua điều tra, chỉ số véc tơ truyền bệnh ở các địa bàn trọng điểm tăng cao. Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là mùa mưa bão và tựu trường thì bệnh sốt xuất huyết có thể tăng nếu không có các biện pháp phòng, chống và giải pháp kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo, người dân khi có dấu hiện nghi ngờ cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Người dân tuyệt đối không được tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 

Hà Giang: Một người tử vong trên đường về nhà khi mắc bệnh bạch hầu, nguy cơ dịch lan rộng

Hà Giang: Một người tử vong trên đường về nhà khi mắc bệnh bạch hầu, nguy cơ dịch lan rộng

Bệnh nhân tử vong trên đường từ viện về nhà trước khi có kết quả dương tính bạch hầu. Theo Sở Y tế Hà Giang, đây là bé trai 15 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Sốt xuất huyết Đắk Lắk trẻ mắc sốt xuất huyết

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn