Đắk Lắk: Số ca mắc sốt xuất huyết tăng đột biến, ghi nhận thêm bé 13 tuổi không qua khỏi

Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng tử vong sau đó do suy đa tạng nặng, tổn thương đa cơ quan không hồi phục

Theo tông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 3-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong vì bệnh này ở Đắk Lắk lên 3 người.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 29-8, em N. sốt cao liên tục. Ngày 30-8, người nhà đưa đi khám tại phòng khám tư và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, được truyền dịch, cho thuốc hạ sốt.

Cháu gái 13 tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 31-8, người nhà đưa em N. tới Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk với chẩn đoán sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4.

Ngày 1-9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sau đó tử vong do suy đa tạng nặng, tổn thương đa cơ quan không hồi phục.

Theo số liệu thống kê của CDC Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.272 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó 3 trường hợp tử vong.

2.238 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, 34 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue nặng. Ảnh: Internet

Ông Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ trên TTXVN cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh tăng đột biến, đặc biệt trong tháng 7, 8 vừa qua. Qua điều tra, chỉ số véc tơ truyền bệnh ở các địa bàn trọng điểm tăng cao. Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt là mùa mưa bão và tựu trường thì bệnh sốt xuất huyết có thể tăng nếu không có các biện pháp phòng, chống và giải pháp kịp thời.

Ngành Y tế khuyến cáo, người dân khi có dấu hiện nghi ngờ cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Người dân tuyệt đối không được tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.