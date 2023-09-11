Đã xác định nguyênnhân khiến trẻ tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B ở Vĩnh Phúc

Tin y tế 11/09/2023 16:16

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh sau tiêm vắc xin viêm gan B.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 11/9, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh sau tiêm vắc xin viêm gan B. Đây là một trong hai bé song sinh được tiêm vắc xin viêm gan B tại bệnh viện vào ngày 10/9.

Sau khi cấp cứu bé T.Đ, kết quả xét nghiệm máu của Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận nguyên nhân là rối loạn chuyển hóa axit béo, một trong 2 dạng chuyển hóa rối loạn bẩm sinh do một gene hiếm. Để phát hiện được bất thường này cần phải xét nghiệm chuyên sâu. Như vậy, việc cháu bé tử vong không liên quan tới việc tiêm vắc xin viêm gan B.

Các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh này thường có biểu hiện nặng lên khi trẻ bắt đầu được bú sau một ngày trùng với thời điểm tiêm vắc xin viêm gan B nên gia đình cho rằng nguyên nhân do vắc xin.

Đã xác định nguyênnhân khiến trẻ tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1

Người nhà bệnh nhi tại Bệnh viện. Ảnh: Báo Giao Thông

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé sơ sinh về để gia đình an táng. Trước đó, ngày 8/9, sản phụ Đ.T.Y (sinh năm 1991, trú tại Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc) nhập viện mang song thai 38 tuần lần 3 trên IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Sản phụ được mổ lấy thai vào lúc 7h30 ngày 9/9, hai bé trai chào đời có cân nặng lần lượt là 2,9 kg và 3 kg.

Cũng theo Báo Giao Thông, Theo thông tin từ BV Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 8/9, sản phụ Đ.T.Y ( sinh năm 1991, quê xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nhập viện mang song thai 38 tuần 3 trên IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Sản phụ được mổ lấy thai vào lúc 7h30 ngày 9/9, hai bé trai chào đời có cân nặng lần lượt là 2,9kg và 3kg.

Đã xác định nguyênnhân khiến trẻ tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B ở Vĩnh Phúc - Ảnh 2

 Trước đó, ngày 8/9, sản phụ Đ.T.Y (sinh năm 1991, trú tại Hoàng Đan, Tam Dương, Vĩnh Phúc) nhập viện mang song thai 38 tuần lần 3 trên IVF. Ảnh: VietNamNet

Sau sinh, sản phụ và em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Khoảng 10h ngày 10/9, hai bé được tiêm vắc xin viêm gan B, sau đó theo dõi đúng quy trình tại Khoa Sản của bệnh viện. Hai bé đều không xảy ra bất thường sau tiêm.

Tuy nhiên, đến 11h45 phút một trẻ đột ngột tím tái, xuất hiện khó thở, suy hô hấp và nhanh chóng được các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã tử vong. Đến 15h, cháu bé sơ sinh thứ hai cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Cháu bé được các bác sĩ BV Sản nhi Vĩnh Phúc hết sức điều trị, cấp cứu và chuyển tới BV Nhi Trung ương. Hiện, bé vẫn đang điều trị tích cực tại BV Nhi Trung ương.

Được biết, trước cú sốc biến cố xảy ra với cặp đôi song sinh này, gia đình chia sẻ nỗi bức xúc "tố" bệnh viện tắc trách lên mạng xã hội.

 

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Nữ bệnh nhân 20 tuổi nói trên mắc bệnh ngày 28-8 với triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau người và tự mua thuốc uống tại nhà.

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Từ khóa:   viêm gan B trẻ tử vong Vĩnh Phúc

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