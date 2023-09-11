Hà Nội: Bệnh nhân 20 tuổi tử vong do sốt xuất huyết, ca bệnh thứ 3 trong năm

Tin y tế 11/09/2023 15:46

Nữ bệnh nhân 20 tuổi nói trên mắc bệnh ngày 28-8 với triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau người và tự mua thuốc uống tại nhà.

Theo thông tin từ Báo Hà Nội Mới, Ngày 11-9, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, nữ bệnh nhân 20 tuổi nói trên mắc bệnh ngày 28-8 với triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau người và tự mua thuốc uống tại nhà.

3 ngày sau đó, gia đình mời nhân viên y tế tư nhân đến nhà truyền dịch cho bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân có đỡ sốt nhưng người còn mệt. Kết quả xét nghiệm tại Văn phòng Medlatec phố huyện - thị trấn Quốc Oai cho thấy, nữ bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết Dengue NS1.

Hà Nội: Bệnh nhân 20 tuổi tử vong do sốt xuất huyết, ca bệnh thứ 3 trong năm - Ảnh 1
Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 1 đến 8-9), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.669 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Báo Bắc Giang

Đến 5h ngày 3-9, bệnh nhân có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt mỏi, được gia đình đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Đến 22h ngày 3-9, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, duy trì thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân đã tử vong ngày 4-9.

Trước đó, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 2 ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết, đó là nam bệnh nhân (19 tuổi, ở quận Hà Đông) và nữ bệnh nhân (45 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm).

Cũng theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 1 đến 8-9), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.669 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 540 trường hợp so với tuần trước đó). Trong đó, các quận, huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần là: Hoàng Mai (137 ca), Đống Đa (119 ca), Thanh Trì (115 ca), Hà Đông (109 ca), Nam Từ Liêm (104 ca), Cầu Giấy (94 ca), Chương Mỹ (81 ca), Phú Xuyên (79 ca), Thanh Xuân (75 ca), Phúc Thọ (72 ca).

Hà Nội: Bệnh nhân 20 tuổi tử vong do sốt xuất huyết, ca bệnh thứ 3 trong năm - Ảnh 2

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Ảnh: Hà Nội Mới

Ngoài ra, tuần qua cũng ghi nhận 67 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận, huyện, thị xã: Hoàng Mai (14 ổ dịch); Đống Đa (9 ổ dịch); Nam Từ Liêm (6 ổ dịch); Quốc Oai, Thường Tín - mỗi đơn vị có 5 ổ dịch; Thanh Oai (4 ổ dịch); Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Vì, Hoàn Kiếm, Long Biên, Mê Linh - mỗi đơn vị có 3 ổ dịch; Sơn Tây, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân - mỗi đơn vị có 2 ổ dịch.

Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 8.362 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 520/579 xã, phường, thị trấn. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng gấp 4 lần; còn số ca tử vong tương đương.

Theo Báo Bắc Giang, bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vắc-xin phòng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; lây truyền qua yếu tố trung gian là muỗi vằn. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh được các bác sĩ khuyến cáo tới người dân là chủ động diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy, phòng ngừa muỗi đốt. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; thả cá vào ao, bể, dụng cụ chứa nước lớn; tập trung phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường.

Người dân nên mắc màn khi ngủ để bảo vệ sức khỏe. Tích cực phối hợp với ngành y tế tổ chức phun hóa chất phòng, chống dịch tại nơi ở. Khi bị sốt chưa rõ nguyên nhân hoặc nghi sốt xuất huyết, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà.

 

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Từ khóa:   sốt xuất huyết Hà Nội Báo Bắc Giang

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