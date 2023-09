Phú Thọ: Bé trai bị nhiễm virus khiến cả người tím tái, ngưng thở, nguy hiểm không kém COVID-19

Bé trai may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Ảnh: Người Đưa Tin

Nhận thấy tình trạng trẻ suy hô hấp nghiêm trọng, các bác sĩ khoa nhi đã ngay lập tức cấp cứu, đặt nội khí quản cho trẻ thở máy, điều trị hỗ trợ, chăm sóc đặc biệt 24/24.

Sau 4 ngày thở máy, tình trạng diễn biến tốt lên, trẻ được cai máy chuyển thở oxy trong 4 ngày. Trẻ đã dần ổn định sức khỏe và vừa được xuất viện.

Bác sĩ Đinh Xuân Hoàng cho biết, thời gian gần đây, nhiều trẻ nhập viện do nhiễm virus RSV, khi vào viện ở trong tình trạng suy hô hấp cần được hỗ trợ hô hấp, điều trị và theo dõi tại viện. “Hiện nay mối nguy hiểm do virus RSV đã và đang đe dọa đến sức khoẻ của trẻ em, đặc biệt nặng nhất ở trẻ dưới 2 tuổi. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, tình trạng viêm đường hô hấp do virus RSV sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ”, bác sĩ Hoàng cho hay.

Biến chứng bệnh nguy hiểm. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến ngày 5/3/2023, tổng số ca nhiễm virus hợp bào hô hấp ghi nhận trong toàn Bệnh viện là 1.025 trường hợp. Hiện số ca mắc virus hợp bào hô hấp phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và có bệnh lý nền. Chỉ tính riêng từ ngày 1/3-5/3 đã có 157 trường hợp trẻ mắc bệnh này.

Tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, các giường bệnh đều kín mít. Phòng 118 có 3 bệnh nhi đang điều trị thì cả 3 đều mắc virus hợp bào hô hấp. Cháu N.G.H (15 tháng, Hưng Yên) nhập viện được 2 ngày, đến sáng 12/3 cháu đỡ sốt hơn, tuy vẫn còn thở khò khè nhưng đã bắt đầu chơi cùng mẹ.

Trong thời tiết giao mùa, bệnh nhi mắc bệnh lý này sẽ tăng lên vì giai đoạn này điều kiện không khí độ ẩm có sự thay đổi, khả năng sinh sôi của virus phát tán mạnh hơn. Do hệ thống miễn dịch của trẻ em chưa được hoàn chỉnh, virus hợp bào hô hấp có ái lực với đường hô hấp trên mạnh nên trẻ em là đối tượng dễ mắc virus này nhất.

Khi nào cần đưa trẻ đến viện?

- Trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay khi có 1 trong các biểu hiện như:

- Sốt cao, co giật;

- Tím tái;

- Bỏ bú, kém ăn;

- Thở nhanh rút lõm lồng ngực.

Để tránh các bệnh lý viêm đường hô hấp thời điểm giao mùa, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chú ý giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc nhiều lớp. Buổi trưa trời nóng có thể cởi bớt lớp ngoài, khi trẻ chạy nhảy ướt áo có thể thay áo trong.

Cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ra đường, chỗ gió lùa, khi ra cần mặc ấm, đeo khẩu trang, đồng thời giữ vệ sinh mũi họng cho con, nhỏ mũi thường xuyên. Phòng trẻ dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát, tránh mùi thuốc lá, than tổ ong.

Đồng thời, cần để ý chế độ ăn uống đủ thành phần dinh dưỡng, đặc biệt lưu ý bổ sung thêm vitamin, rau xanh ở trẻ lớn và bổ sung kẽm, sắt để tăng sức đề kháng cho trẻ.