Thời gian trôi đi, đứa bé con với đã chào đời. Sinh con xong, Hương thông báo cho anh Thông rằng đứa bé là con trai. Anh Thông vội vàng đi thẳng tới viện nhưng trớ trêu thay, người mẹ trẻ giữ khư khư “của quý” của con, không cho anh xem hay sờ vào.

Người cha đau lòng sau kết quả xét nghiệm ADN. Ảnh: Internet

Gần một tháng qua đi, anh Thông chưa thể kiểm chứng được đứa trẻ là trai hay gái. Cũng chính lý do ấy, anh Thông nghĩ rằng: “Không biết có đúng con của mình không?”. Do đó, anh quyết định nói chuyện với Hương, xin cuống rốn của con để sấy khô, giữ bên mình làm kỷ niệm, cho đỡ nhớ nhung khi không thể gặp. Hương không chút do dự, đồng ý ngay.