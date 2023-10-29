Nhiều học sinh mầm non bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú, 3 em phải nhập viện điều trị

Tin y tế 29/10/2023 16:57

Có 17 trẻ có triệu chứng đau bụng buồn nôn; trong đó 3 trường hợp có biểu hiện nặng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn để theo dõi, điều trị.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bác sĩ Hà Huy Phước, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn, cho biết đêm 25/10, các bác sĩ đã tiếp nhận 3 học sinh trường mầm non Hòa Bình, huyện Văn Quan vào cấp cứu với dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Sau gần 2 ngày, sức khỏe của trẻ đã ổn định. Chiều 27/10, 2 trẻ được ra viện, một trường hợp cần được theo dõi thêm.

Nhiều học sinh mầm non bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú, 3 em phải nhập viện điều trị - Ảnh 1
Các cháu bé nhập viện sau bữa ăn tại trường - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, tại trường mầm non Hòa Bình có 27/31 trẻ đến lớp. Các bé uống sữa buổi sáng, ăn cơm buổi trưa với thực đơn gồm thịt lợn xay rim cá hộp; canh bí nấu thịt lợn băm. Buổi chiều, trẻ ăn cháo bí đỏ nấu với thịt.

Khi đón trẻ về nhà, có 17 trẻ có triệu chứng đau bụng buồn nôn; trong đó 3 trường hợp có biểu hiện nặng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Văn Quan để theo dõi, điều trị.

Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Lạng Sơn) đã làm việc với Trường Mầm non xã Hòa Bình, huyện Văn Quan để xem xét nguyên nhân và cùng các cơ quan chức năng thẩm tra, lấy mẫu thức ăn về và chuyển sang CDC để xét nghiệm, qua đó tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

 

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