Tổng cộng có 18 nạn nhân ngộ độc rượu vào hôm 28/10, trong đó 11 người tử vong tại bệnh viện, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VOV, người phát ngôn bệnh viện đa khoa Subang, tỉnh Tây Java, ông Wawan Gunawan cho biết tổng cộng có 18 nạn nhân ngộ độc rượu vào hôm 28/10, trong đó 11 người tử vong tại bệnh viện, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các nạn nhân ở độ tuổi từ 16 đến 45. Truyền thông địa phương cho biết nạn nhân thứ 13 cũng đã tử vong sau khi gia đình yêu cầu bệnh viện cho đưa về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ TTXVN, cảnh sát địa phương cho biết các nạn nhân đã tử vong sau khi mua phải rượu giả để uống mừng tại tiệc cưới. Cảnh sát trưởng huyện Subang, Ariek Indra Sentanu cho hay lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Mặc dù rượu được bán tại nhiều thành phố lớn ở Indonesia, song giá đắt do thuế cao. Chính vì vậy, một số người dân đã chấp nhận mua những loại rượu tự nấu tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Năm 2018, hơn 60 người Indonesia đã tử vong do uống rượu tự nấu. Cảnh sát sau đó đã tiến hành chiến dịch truy quét trên khắp cả nước, bắt giữ một số chủ cơ sở bán rượu giả.

Vụ 5 người nhập viện sau khi ăn lẩu: Xác định nguyên nhân do ngộ độc rượu Kết hợp với dấu hiệu lâm sàng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo, kết luận nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm là do rượu.

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