Dùng rượu thuốc không nhãn mác ở spa người quen với giá 4 triệu, mặt cô gái trẻ biến dạng sau 2 tuần, sưng viêm chi chít mụn mủ

Cô gái trẻ cho biết, cách đây 1 tháng, mặt xuất hiện vài tổn thương mụn viêm, mụn ẩn ở trán, má. Nghĩ chỉ bị một hai nốt mụn nên cô đến spa gần nhà để nặn và điều trị. Cô được spa ký cam kết sẽ chữa hết mụn, không gây kích ứng với chi phí 4 triệu đồng.

Theo thông tin từ VTC News, cô gái trẻ 22 tuổi đến thăm khám da liễu trong tình trạng da mặt mụn mủ, mụn viêm xuất hiện dày đặc, da mặt tổn thương, bong tróc và sưng đỏ sau điều trị mụn tại một spa gần nhà.

“Lúc bôi xong em ngửi thấy mùi giống như rượu thuốc xông thẳng lên mũi. Em lo sợ hỏi lại thì nhân viên bảo bôi thuốc này yên tâm đảm bảo 1 tháng sau da sẽ đẹp trở lại ko tì vết", nữ sinh kể lại và cho biết toàn bộ mỹ phẩm, thuốc uống của spa này đều bị xé nhãn, không nhận diện được sản phẩm.

Sau khi đồng ý, nữ sinh được nhân viên sử dụng phương pháp lăn kim và bôi các sản phẩm màu nâu đen với nhãn "serum trị mụn” để xử lý các nốt mụn cho cô.

Nữ sinh với da mặt nhiều tổn thương, mụn mủ chi chít - Ảnh: Gia đình Việt Nam

Dẫn tin từ Gia đình Việt Nam, một tuần sau, mặt của cô gái nổi nhiều mụn viêm, mụn mủ, da mặt căng đau rát…. Ban đầu cô nghĩ là tác dụng phụ của thuốc nên vẫn cố chịu đựng. Nhưng sau khoảng 2 tuần cô gái thấy mặt sưng đỏ, đau, bong tróc, da mặt xuất hiện rất nhiều mụn mủ, mụn bọc thì mới hốt hoảng đi khám trực tiếp với BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam.

Thăm khám cho trường hợp trên, bác sĩ Thành chuẩn đoán bệnh nhân bị trứng cá mức độ nặng - Viêm da tiếp xúc dị ứng.

“Trứng cá là bệnh thông thường, có thể gặp ở nhiều độ tuổi… Tuy nhiên, nếu không điều trị đúng, có thể tiến triển kéo dài trong nhiều năm có thể để lại những biến chứng vĩnh viễn như sẹo thâm, sẹo lõm, sẹo lồi ảnh hưởng tới thẩm mỹ, tâm lý và sự tự tin của người bệnh”, bác sĩ Thành cảnh báo

Bên cạnh đó, vị bác sĩ cho biết, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo không nên bôi bất kì loại rượu nào lên vùng da mặt vì rượu chứa cồn. Có một số loại rượu chứa nồng độ cồn cao sẽ gây ra những kích ứng, dị ứng cho vùng da được bôi rượu, đặc biệt là những vùng da nhạy cảm,da sẽ bị bong tróc, nổi mẩn…

Hơn nữa, với những loại rượu ngâm rễ cây, cây thuốc cũng dễ gây kích ứng nếu người sử dụng không xác định được loại rễ cây ấy là loại rễ cây gì, có khả năng gây dị ứng cho mình hay không. Vì cơ thể mỗi người sẽ có sự phản ứng, dị ứng với các chất khác nhau.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên hội da liễu Việt Nam cho biết, nữ sinh bị viêm da kích ứng do sử dụng rượu thuốc điều trị mụn không đúng cách - Ảnh: VTC News

Theo bác sĩ Thành, biểu hiện của dị ứng rất đa dạng như đỏ da, ngứa, bong tróc, bùng phát trứng cá, mụn bọc, mụn mủ… thậm chí phản vệ, khó thở... Do đó, người bệnh nên cân nhắc trước khi sử dụng các sản phẩm điều trị không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tránh gặp phải những rắc rối không mong muốn cho sức khỏe.

“Tốt nhất, nếu mắc các bệnh về da liễu, người bệnh cần đến điều trị tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín để chữa trị. Không nên tự ý chữa bệnh bằng các loại thuốc tự chế hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”, bác sĩ Thành nói.