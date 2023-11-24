Nghe lời hàng xóm tắm nước lá thuốc nam chữa viêm da cơ địa, người đàn ông nhập viện vì phù nề, nhiễm khuẩn nặng

Tin y tế 24/11/2023 14:27

Người bệnh có tiền sử bị viêm da cơ địa 1 năm, nghe mọi người mách nên đã đi mua thuốc nam về tắm. Tuy nhiên, sau khi tắm, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, Khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận người bệnh N.T.T.H, 28 tuổi, ở Lâm Thao bị nhiễm khuẩn, phù nề, tiết dịch nhiều vị trí sau khi tắm bằng thuốc nam để điều trị bệnh viêm da cơ địa.

Người bệnh có tiền sử bị viêm da cơ địa 1 năm, nghe mọi người mách nên đã đi mua thuốc nam về tắm. Tuy nhiên, sau khi tắm, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Khi được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh bị ngứa nhiều, tình trạng đỏ da lan rộng, phù nề, tiết dịch, nhiễm khuẩn nhiều vị trí.

Nghe lời hàng xóm tắm nước lá thuốc nam chữa viêm da cơ địa, người đàn ông nhập viện vì phù nề, nhiễm khuẩn nặng - Ảnh 1
Người bệnh nhiễm khuẩn, phù nề - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Sau khi thăm khám, người bệnh đã được điều trị bằng thuốc corticosteroid đường toàn thân, kháng sinh chống nhiễm trùng, kháng histamin, và thuốc bôi corticosteroid giúp giảm ngứa và chống viêm. Người bệnh được hướng dẫn cách chăm sóc tổn thương tại chỗ, bôi kem dưỡng ẩm và tắm sữa tắm dưỡng ẩm.

Sau điều trị, tình trạng bệnh có tiến triển tốt, tổn thương đã khô, thâm màu, hết phù nề.

Nghe lời hàng xóm tắm nước lá thuốc nam chữa viêm da cơ địa, người đàn ông nhập viện vì phù nề, nhiễm khuẩn nặng - Ảnh 2
Nhiều người tin tưởng lá thuốc nam - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTV, qua trường hợp người bệnh trên, bác sĩ khuyến cáo: Viêm da cơ địa là một trong những vấn đề da liễu phổ biến. Bệnh không chỉ gây ra những tác động tiêu cực về mặt thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nếu không được chăm sóc, phòng ngừa đúng cách, bệnh có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống.

Việc sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc chữa bệnh có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bội nhiễm, khiến tình trạng bệnh nặng thêm. Nặng hơn, có thể dẫn đến hoại tử, thậm chí nhiễm trùng huyết nguy hiểm đến tính mạng.

Khi có những biểu hiện của bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

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Từ khóa:   viêm da viêm da cơ địa tin y tế

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