TP.HCM chìm trong sương mù, 'báo động đỏ' tình trạng bụi mịn, ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe

Tại thời điểm 8h30 khắp nơi TP.HCM xuất hiện lớp sương mù trắng đục. Ở khoảng cách từ 500m trở lên, lớp sương mù che khuất khiến các khu dân cư, tòa nhà cao tầng trở nên mờ ảo. Khu vực nặng nhất là ven sông, kênh rạch và trung tâm như quận 1, Bình Thạnh, quận 2 (cũ), quận 8...

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 30/11, nhiều khu vực ở TP.HCM chìm trong sương mù, chỉ số ô nhiễm không khí được cảnh báo ở mức nguy hại cho sức khỏe .

Cùng thời điểm này, AirVisual (Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới) cảnh báo chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TP.HCM sáng nay là 177, ở mức xấu, có hại cho sức khỏe người dân khi ra đường và cần hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Sương mù bao phủ nhiều nơi ở TP.HCM - Ảnh: VietNamNet

Hệ thống quan trắc không khí PAM Air cũng ghi nhận nhiều điểm AQI lên ngưỡng đỏ (168-199), có hại cho sức khỏe như huyện Bình Chánh (199), quận 7 (186), TP Thủ Đức (179), quận Bình Thạnh (173), quận 1 (168)…

Đặc biệt, chỉ số bụi mịn PM 2.5 theo AirVisual là 105 µg/m³ cao gấp nhiều lần quy chuẩn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới (5 µg/m3).

Dẫn tin từ Người lao động, GS Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho rằng không khí bị ô nhiễm những ngày cuối năm do hoạt động giao thông tăng mạnh khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng nhu nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Cộng thêm thời tiết có sương mù, nhiệt độ giảm khiến các chất ô nhiễm trong không khí bị ngưng tụ, không khuếch tán được, bay lơ lửng ở tầng thấp gây hiện tượng mù sương cả ngày.

Bụi mịn gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người - Ảnh: Người lao động

"Với thời tiết như thế này, người dân nên hạn chế ra đường, nhất là trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai vì những chất nguy hại nằm lơ lửng, khi hít phải dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp, bệnh về da…" - GS Lê Huy Bá khuyến cáo.