Một bé gái 10 tuổi qua đời vì nhiễm amip ăn não người sau khi chơi trong bể bơi vào kỳ nghỉ. Tỷ lệ tử vong của các nạn nhân là 97%.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Daily Mail, bé gái Stefanía Villamizar González (10 tuổi) đang đi nghỉ cùng gia đình thì bị đau tai, sốt và nôn mửa. Các triệu chứng của cô bé giảm bớt khi trở về nhà nên gia đình không đưa con đi khám. Tuy nhiên, hai tuần sau, González lên cơn co giật và qua đời.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân ca tử vong là nhiễm Naegleria fowleri, còn gọi là "amip ăn não", thường ẩn nấp ở các vùng nước ngọt. Tỷ lệ tử vong của các nạn nhân là 97%. Từ trước đến nay, Mỹ chỉ ghi nhận 4 người sống sót sau khi nhiễm amip ăn não.

Hôm 28/11, các bác sĩ nghi ngờ González nhiễm amip ăn não từ các hồ bơi kém chất lượng hoặc khu vực nước tù đọng. Trong khi mẹ bé gái, bà Tatiana González, tin rằng em đã nhiễm amip qua đường mũi khi bơi dưới nước. Giám đốc điều hành của khách sạn nơi cô bé sử dụng bể bơi đã cam kết tăng cường các tiêu chuẩn an toàn. Theo truyền thông địa phương, cơ sở này chưa bị cáo buộc hình sự.

Ký sinh trùng ăn não người là sinh vật đơn bào thường được phát hiện ở các vùng nước ngọt ấm như hồ và sông. Các amip xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, đi lên não và phá hủy mô não - Ảnh minh họa: Tiền Phong

Theo báo Pháp luật Việt Nam dẫn nguồn từ truyền thông Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, ký sinh trùng ăn não người là sinh vật đơn bào thường được phát hiện ở các vùng nước ngọt ấm như hồ và sông. Các amip xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, đi lên não và phá hủy mô não.

Bệnh này gần như luôn gây tử vong. Trong số 145 ca bệnh được ghi nhận ở Mỹ từ năm 1962 đến năm 2018, chỉ có 4 trường hợp sống sót.

Ngoài 4 trường hợp ở Mỹ, ở các nước còn lại trên thế giới, chỉ có 1 ca bệnh sống sót duy nhất được ghi nhận.

Bất ngờ phát hiện hoại tử cổ chân sau 20 năm bị rắn cắn Cách đây 4 tháng, ông thấy sẹo vùng cổ chân phải loét, chảy dịch nhiều, vết loét khiến ông đau nhức, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-10-tuoi-len-con-co-giat-tu-vong-thuong-tam-do-nhiem-amip-an-nao-nguoi-sau-khi-i-tam-o-be-boi-634123.html