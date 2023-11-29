Bất ngờ phát hiện hoại tử cổ chân sau 20 năm bị rắn cắn

Cách đây 4 tháng, ông thấy sẹo vùng cổ chân phải loét, chảy dịch nhiều, vết loét khiến ông đau nhức, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, bị rắn cắn cách đây 20 năm nhưng chủ quan không đến viện vì nghĩ không phải là rắn độc. Chỉ đến khi có triệu chứng nhiễm trùng nặng ở cổ bàn chân, người đàn ông mới vội vàng viện để điều trị. Bệnh nhân là ông H.V.O, 55 tuổi, quê Thanh Hóa. Ông O kể lại cách đây 20 năm, khi đi làm ngoài ruộng thì bị rắn cắn vào cổ chân phải, vì thấy rắn không phải là rắn độc nên anh đã về nhà, tự xử lý vết thương. Sau khi vết rắn cắn lành có để lại sẹo co rút cổ chân và các ngón chân làm anh O khá khó khăn trong việc co duỗi cổ chân và vận động các ngón chân.

Bị rắn cắn cách đây 20 năm nhưng chủ quan không đến viện vì nghĩ không phải là rắn độc - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Cách đây 4 tháng, ông thấy sẹo vùng cổ chân phải loét, chảy dịch nhiều, vết loét khiến ông đau nhức, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc. Ông O vẫn ở nhà tự mua thuốc bôi không đỡ. Sau đó, ông có đến điều trị tại cơ sở y tế gần nhà nhưng tình trạng ổ loét vẫn còn và ngày càng lan rộng, sâu, hoại tử hết phần da, thịt vùng cổ chân phải. Do thấy bệnh tình ngày càng nặng, ông đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá điều trị. Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng hoại tử nặng cổ chân phải, tạo ổ loét rộng có kích thước 20x15cm. Để tránh vết thương nhiễm trùng diện rộng, đảm bảo các chức năng vận động bàn chân và thẩm mỹ cho người bệnh, các bác sĩ quyết định cắt bỏ ổ loét nhiễm trùng của bệnh nhân, sử dụng phương pháp phẫu thuật chuyển vạt Sural che phủ vùng cổ chân phải, giải phóng sẹo co rút cho bệnh nhân.

Sau hơn 1 giờ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công, bệnh nhân tỉnh táo, hồi lưu máu vạt tốt. Sau 7 ngày phẫu thuật, tình trạng vạt da ghép hồng hào, vết mổ khô, ổ loét cổ chân phải đã được che phủ kín, bệnh nhân không còn đau nhức và tập vận động co duỗi bàn chân tốt, các ngón chân không còn hiện tượng co rút. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, trực tiếp phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân, BS Nguyễn Duy Quang, Khoa Chỉnh hình – Bỏng cho biết: “Vết thương dù rất nhỏ cũng không nên tự ý điều trị tại nhà. Người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và chăm sóc vết thương, tránh nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương lan rộng, cũng có thể ung thư hóa cao. Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng cần thiết để tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, ngăn nguy cơ dẫn đến những biến chứng nặng nề”.

Đắp thuốc nam để điều trị rắn cạp nia cắn, bé 10 tuổi nguy kịch, nhiễm độc nặng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp nhận cháu N.D.K. (10 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu) trong tình trạng trong tình trạng nguy kịch vì bị rắn cắn.

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