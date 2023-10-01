Cứu sống kịp thời 2 người đàn ông bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang) đã kịp thời cứu 2 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong 2 ngày liên tục.

Dẫn theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 1.10, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết nơi đây vừa cứu 2 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 30.9, ông H.V.L (43 tuổi, ngụ xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc) đến phòng khám S.O.S trong tình trạng đau nhức, sưng tấy ở vết cắn trên ngón tay do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Ông L. cho hay, ông bị rắn cắn khoảng 17 giờ cùng ngày trong lúc đi làm thợ hồ.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 29.9, ông L.H.N (47 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) đến phòng khám S.O.S cũng trong tình trạng đau nhức, sưng tấy ở vết cắn trên bàn chân trái. Ông N. cho hay bị rắn cắn trên đường đi làm về và khi đến phòng khám, ông còn cẩn thận mang theo cả con rắn đã được đập chết.

Con rắn lục đuôi đỏ cắn ông L.H.N ngày 29.9 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám và xác định vết cắn được tạo ra từ rắn lục đuôi đỏ. Ngay sau đó, nhân viên của Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc đã đến Trại rắn Đồng Tâm 2, ở xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc lấy huyết thanh về tiêm cho bệnh nhân. Bệnh nhân ở lại phòng khám theo dõi đến khi sức khỏe ổn định mới cho về nhà.

Vết thương của ông N. do rắn đuôi đỏ cắn - Ảnh: Báo Nhân Dân

Một quản lý của Trại rắn Đồng Tâm 2 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã cung cấp khá nhiều huyết thanh kháng độc rắn cho Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ. Nếu các bác sĩ không nhận dạng được vết cắn, phía trại rắn sẽ giúp nhận dạng, xác định vết cắn là của loài rắn nào để cung cấp đúng loại huyết thanh tiêm cho bệnh nhân.

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