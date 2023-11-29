Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, ông T. thường ăn uống không điều độ, hút thuốc lá và sử dụng nhiều rượu bia. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi thực quản, dạ dày của người bệnh. Kết quả phát hiện thực quản (đoạn 1/3 dưới) của bệnh nhân có vết loét khoảng 8mm. Bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm tại vị trí tổn thương để thực hiện sinh thiết. Kết quả ghi nhận, ông T. bị ung thư thực quản.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 28/11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Trung tâm kiểm tra sức khỏe Việt Nhật – HECI vừa tiếp nhận trường hợp ông N.T.T. (58 tuổi, ngụ tại TPHCM) mắc cùng lúc 2 loại ung thư ở giai đoạn sớm. Thời điểm đến thăm khám, bệnh nhân có biểu hiện chán ăn kéo dài, trọng lượng cơ thể sụt giảm.

Trước đó, vào tháng 10/2023, dẫn tin từ VTV, tại bệnh viện đa khoa Hùng Vương cũng ghi nhận trường hợp người đàn ông mắc cùng lúc 2 loại ung thư.

Ngoài ra, trên kết quả nội soi đại tràng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân T. có khối polyp đại tràng nghịch sản nặng, đây là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư. Sau khi các tiến hành hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị.

Cụ thể, nam bệnh nhân 61 tuổi, vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám vì đau bụng quanh rốn, đau mỏi hạ sườn phải.

Theo bệnh nhân chia sẻ, nhiều tháng trở lại đây, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện đau âm ỉ vùng quanh rốn, đau mỏi hạ sườn phải, kèm theo đó bệnh nhân mệt nhiều, ăn ngủ kém, hay rối loạn tiêu hóa. Đợt này bệnh nhân thấy những triệu chứng ngày càng tăng, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để thăm khám.

Tại đây, sau khi được các bác sĩ thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy: Bệnh nhân có khối u thận phải kích thước lớn 5x5 cm (kết quả sinh thiết u thận phải ung thư biểu mô tế bào thận). Ngoài ra, trong quá trình làm các cận lâm sàng tầm soát ung thư trước mổ, các bác sĩ đã phát hiện thêm khối u tại ruột non kích thước 3x2cm, gây bán tắc ruột.

Nhận thấy đây là trường hợp rất đặc biệt, các bác sĩ Khoa Ung bướu - Chăm sóc giảm nhẹ đã tiến hành hội chẩn cùng với các chuyên gia Bệnh viện K để đưa ra phương án điều trị tối ưu và phù hợp nhất cho bệnh nhân.

Nam bệnh nhân 61 tuổi, vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) khám vì đau bụng quanh rốn, đau mỏi hạ sườn phải - Ảnh: VTV

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt thận phải rộng rãi kèm nạo vét hạch, phẫu thuật cắt đoạn ruột non, phục hồi lưu thông tiêu hóa. Sau mổ kết quả giải phẫu bệnh cho thấy: Ung thư biểu mô tế bào sáng thận và u lympho không Hodgkin biểu hiện tại ruột non.

Hiện tại sau hậu phẫu 10 ngày, bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, ăn uống tốt, vết mổ đã liền, không còn đau bụng. Bệnh nhân được chỉ đinh cho ra viện theo dõi tại nhà chờ các bước điều trị tiếp theo.

Theo các bác sĩ Khoa Ung bướu - Chăm sóc giảm nhẹ, thận là cơ quan quan trọng của cơ thể có chức năng lọc máu và thải nước, muối và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Ung thư thận là kết quả của một số tế bào thận phát triển không kiểm soát, dẫn đến một khối ác tính. Các triệu chứng của ung thư thận thường rất mờ nhạt và không điển hình. U lympho (hay ung thư hạch ) là bệnh lý ung thư toàn thân biểu hiện đa dạng tại nhiều cơ quan, chính vì vậy triệu chứng cũng dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý khác.

Đây là trường hợp rất đặc biệt, khi có cùng 2 ung thư riêng biệt trên một bệnh nhân, nếu không đi khám và phát hiện sớm, bệnh chắc chắn sẽ diễn biến nặng lên nhanh chóng. Đây là một lời cảnh tỉnh cho mọi người cần phải đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm để tầm soát các bệnh lý về ung thư.