Bà mẹ hai con không nêu cụ thể tên loại thuốc mà cô đã tiêm, nhưng cho biết đây là thuốc thuộc họ GLP-1 RAs. Các loại thuốc thuộc họ này bao gồm semaglutide - hoạt chất có trong thuốc giảm cân thần kỳ Ozempic và Wegovy. Trên thế giới đang diễn ra cơn sốt dùng thuốc Ozempic (vốn là thuốc điều trị tiểu đường) để giảm cân.

Theo VTC News dẫn nguồn từ New York Post, Michelle Sword (45 tuổi, sống ở hạt Oxfordshire, Anh) đang tự tiêm thuốc giảm cân tại nhà thì bị lên cơn co giật. Lúc này, lượng đường trong máu của cô giảm mạnh xuống mức nguy hiểm tính mạng.

“Bây giờ loại thuốc đó rất phổ biến, có thể mua dễ dàng mà không cần đơn của bác sỹ. Nó liên tục xuất hiện khi tôi lướt mạng", Sword nói với truyền thông.

Sword đã thử loại thuốc họ GLP-1 RAs nói trên vào năm 2020 và nhận thấy nó giúp cô giảm cân nhanh chóng. Đầu năm 2023, thấy mình bắt đầu tăng cân trở lại, Sword đã quyết định mua dùng mà không cần đơn của bác sỹ.

Sword mua loại thuốc này trên mạng với giá 190 USD (4,6 triệu đồng). Người bán không hỏi cô nặng bao nhiêu kg hay có tiền sử bệnh gì không. Chỉ hai ngày sau khi đặt, thuốc đã được giao đến nhà. Bà mẹ hai con nghi ngờ loại thuốc cô mua trên mạng là hàng giả.

Sword tiêm liều đầu tiên vào ngày 20/9 và bắt đầu cảm thấy không khỏe chỉ 15 phút sau đó. “Tôi bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Tôi thấy mất phương hướng, kỳ lạ và không hề biết rằng mình đang đổ mồ hôi. Con gái Cadie của tôi nói, lúc đó bé thấy tôi đang lẩm bẩm và mắt tôi trông khác hẳn", người mẹ kể lại.

Sau khi Sword bất tỉnh, con gái cô chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Nhận thấy tình trạng của Sword rất nguy kịch, người hàng xóm đã gọi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế đến hiện trường và đưa người mẹ đến bệnh viện gần đó.

Sword kể lại: “Họ cố gắng truyền glucose lỏng nhưng tĩnh mạch của tôi không tiếp nhận nên họ đổ glucose vào miệng tôi. Tôi đã tỉnh lại trên xe cấp cứu và họ cố cho tôi ăn bánh ngọt để tăng lượng đường trong máu. Tôi có thể nghe thấy mọi người gọi tên mình nhưng không nói được. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng".

Sau đó, cô lại bất tỉnh và được đưa vào phòng cấp cứu khi đến bệnh viện. Các chỉ số nhịp tim, lượng đường, nồng độ kali đều bất ổn. Lượng đường trong máu của Sword giảm xuống còn 0,6mmol/l (so với mức của người bình thường là 4 - 7mmol/l).

Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, lượng đường trong máu tăng lên và cô thoát khỏi cơn nguy kịch. “Tôi tỉnh lại và bác sỹ rằng tôi thật may mắn khi còn sống. Các bác sỹ cho biết họ chưa từng thấy ai sống sót khi lượng đường trong máu ở mức 0,6 và tôi là một phép lạ”, người mẹ 2 con kể.

Cô được đưa đến bệnh viện vì tình trạng nguy kịch - Ảnh: Kennedy News and Media

Dẫn tin từ báo Công Lý, một bác sĩ cho biết các nghiên cứu trên thế giới cho rằng sau khi tiêm các thuốc giảm béo như Lipo... thì hoạt chất trong thuốc sẽ làm lỏng các mô mỡ rắn và đào thải qua đường bài tiết tự nhiên. Tuy nhiên, sau này các bác sĩ phát hiện bên cạnh làm lỏng mô mỡ, chất này còn làm ảnh hưởng đến màng tế bào nằm trong vùng ảnh hưởng của thuốc. Tế bào mỡ sau khi bị phá vỡ và cơ chế đào thải tự nhiên cũng có nguy cơ ứ đọng do không đào thải hết, có thể dẫn đến biến chứng như u mỡ tại chỗ, sẹo vĩnh viễn, hoại tử da... Hiện nhiều nước đã cấm sử dụng thuốc này cho mục đích làm tan mỡ