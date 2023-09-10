Mẹ của cô, Christine Cox, cho biết con gái bà là một người vui tính và sôi nổi. Nhưng Kaylee đã thay đổi sau khi bà ngoại mất vào tháng 5/2021. “Kaylee đã đánh mất niềm vui của mình, giống như tất cả chúng tôi”, bà Christine nói.

Theo VietNamNet dẫn nguồn từ The Sun, Kaylee Cox sống ở thị trấn Thatcham, Berkshire (Anh) có vóc dáng nặng nề, trọng lượng lên tới 137kg vào năm 2021. Bởi vậy, cô đã quyết tâm giảm cân với tốc độ nhanh không tưởng.

Khi 7 tuổi, Kaylee nặng 31kg. Cân nặng trung bình của một bé gái Anh ở độ tuổi đó là 22kg. Khi 14 tuổi, cô nặng 95kg và lên tới 137kg vào năm 2021.

Do không thể ăn uống được, Kaylee phải nội soi dạ dày nhưng các bác sĩ không thể tìm ra điều gì bất thường. Gia đình lo ngại Kaylee bị bệnh nặng và yêu cầu cơ sở y tế cho cô nhập viện cấp cứu. Bà Christine kể: “Bác sĩ nói con gái tôi mắc chứng biếng ăn, giảm cân không đúng cách. Họ nghĩ con gái tôi đã móc họng để lấy thức ăn ra”.

Điều tra viên Wade nói: “Điều đó rất đáng lo ngại”, đồng thời giải thích Kaylee đã đạt chỉ số khối cơ thể (BMI) là 48, trong khi phạm vi khỏe mạnh từ 20 đến 25. “Có những vấn đề thực sự khi bạn có trọng lượng nặng nề và những bất ổn đó thể hiện theo các cách khác nhau”, Wade nói.

Ngày 30/8 năm ngoái, khi đang ở nhà cùng gia đình, Kaylee đi vào WC. Sau đó, người thân tìm thấy cô chết trong phòng tắm.

Điều tra viên Wade nói: “Điều đó rất đáng lo ngại”, đồng thời giải thích Kaylee đã đạt chỉ số khối cơ thể (BMI) là 48, trong khi phạm vi khỏe mạnh từ 20 đến 25. “Có những vấn đề thực sự khi bạn có trọng lượng nặng nề và những bất ổn đó thể hiện theo các cách khác nhau”, Wade nói.

Ngày 30/8 năm ngoái, khi đang ở nhà cùng gia đình, Kaylee đi vào WC. Sau đó, người thân tìm thấy cô chết trong phòng tắm.

Theo The Sun, khám nghiệm tử thi không thể xác định nguyên nhân cái chết của Kaylee nhưng khả năng do rối loạn nhịp tim. Khi đó, cô nặng 74kg. Tại tòa án, điều tra viên Wade nói: “Tôi cho rằng quá trình giảm cân liên quan nhiều đến lý do chúng tôi mất cô ấy”.

“Chúng tôi biết rằng Kay đã phải vật lộn với tình trạng thừa cân trong một thời gian dài. Tốc độ giảm cân như vậy tạo ra sự xáo trộn thực sự trong cơ thể. Tôi cảm giác, đây chính là điều đang diễn ra và cô ấy gặp khó khăn trong việc đối phó với vấn đề của mình”, vị điều tra viên nói.

Dẫn tin từ báo Lao Động, Trang Eat this not that chỉ ra 4 bí quyết giảm cân đơn giản và hiệu quả ở phụ nữ sau 30 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều protein chất lượng cao hơn trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ

Khi bạn già đi, cơ thể bạn cần nhiều protein hơn để duy trì sức mạnh và cung cấp cơ bắp săn chắc. Bạn càng có nhiều cơ bắp, cơ thể bạn sẽ đốt cháy càng nhiều calo khi nghỉ ngơi. Việc lựa chọn và ăn các thực phẩm giàu protein chất lượng cao, đồng thời, bổ sung protein chất lượng cao vào mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ là cách dễ dàng để bạn có thể giảm cân. Điều này cũng có thể giúp hạn chế sự thèm ăn và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn vào đêm khuya.

Ăn đầy đủ chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau quả thường có lượng calo thấp hơn. Ngoài ra, thực phẩm giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, di chuyển chậm qua đường tiêu hóa, giúp bạn no lâu hơn. Chất xơ cũng giải phóng các hormone ngăn chặn sự thèm ăn. Cân nhắc việc kết hợp các loại ngũ cốc nguyên hạt như hạt diêm mạch để bổ sung chất xơ và giúp bạn no lâu hơn.

Tăng cường hoạt động thể chất

Hoạt động thể chất hỗ trợ loại bỏ mỡ trong cơ thể. Chuyển động hàng ngày được phân loại là NEAT - hoạt động sinh nhiệt không phải tập thể dục giúp đốt cháy lượng lớn calo mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nâng tạ tại nhà là một cách tuyệt vời để đốt cháy mỡ, tạo hình cơ bắp săn chắc và lấy lại vóc dáng. Bạn nên tập nâng tạ 3-4 lần/ tuần để có kết quả tối ưu. Nếu bạn là người mới, bắt đầu tập tạ với 1 ngày mỗi tuần, sau đó tăng dần.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Việc kiểm soát khẩu phần ăn là điều quan trọng. Tìm hiểu khẩu phần nào là phù hợp với cơ thể và tập thói quen ăn uống lành mạnh.