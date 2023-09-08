Xác định được 2 tác nhân nguy hiểm gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Tin y tế 08/09/2023 14:20

Kết quả truy tìm tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM vừa được ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết.

Cụ thể, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, báo cáo nhanh từ phòng xét nghiệm thuộc đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU) cho biết, enterovirus và adenovirus là hai tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ hiện nay. 

Trong đó, chiếm ưu thế là enterovirus (86%), còn tác nhân thường gặp trước đây là adenovirus chỉ chiếm số ít (14%).

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Khám đau mắt đỏ tại BV Mắt TP.HCM - Ảnh: PLO

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, nhóm nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi BV Bệnh nhiệt đới - OUCRU đã phối hợp với BV Mắt TP.HCM và HCDC đã tiến hành khảo sát nhanh tìm tác nhân đối với những bệnh nhân đến khám tại BV Mắt TP.HCM vì đau mắt đỏ.

Khảo sát lấy mẫu bệnh phẩm (mẫu phết mí mắt dưới) trên 39 bệnh nhân đau mắt đỏ (20 nam, 19 nữ) bao gồm cả người lớn và trẻ em với độ tuổi trung bình 19,7 tuổi đến khám tại BV Mắt vào ngày 7-9-2023. Các bệnh nhân đến từ 13 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và TP Thủ Đức. Ngoài ra còn có năm người từ Bình Dương, hai người từ Bà Rịa Vũng Tàu, một người từ Long An và một người từ Tiền Giang.

Các mẫu bệnh phẩm trên được gửi đến phòng xét nghiệm của đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi hợp tác với OUCRU tại BV Bệnh nhiệt đới để thực hiện kỹ thuật PCR đa mồi tìm adenovirus, enterovirus, metapneumovirus và các parainfluenza virus.

Đến ngày 8-9-2023, sau khi phân tích PCR, nhóm nghiên cứu phát hiện adenovirus trong năm bệnh nhân, enterovirus trong 32 bệnh nhân, hai ca không tìm thấy tác nhân. Không có trường hợp nào dương tính với metapneumovirus hay parainfluenza virus, cũng không có trường hợp nào đồng nhiễm giữa enterovirus và adenovirus.

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Mắt của trẻ bị đau mắt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, kết luận enterovirus và adenovirus là hai tác nhân được tìm thấy trong 37/39 (95%) bệnh nhân được xét nghiệm. Trong đó, enterovirus chiếm ưu thế (32/37, 86%), còn tác nhân hay gặp trước đó là adenovirus chỉ chiếm số ít (5/37, 14%).

Theo Sở Y tế, nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích giải mã gene nhằm định danh chính xác kiểu huyết thanh và kiểu gene của các enterovirus và adenovirus gây bệnh.

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