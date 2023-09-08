Ăn bún cho bữa sáng, 15 người đồng loạt nhập viện, nghi ngộ độc

Tin y tế 08/09/2023 19:45

Buổi sáng những người này ăn bún ở một cơ sở tại địa phương. Đến 10h, các bệnh nhân bắt đầu biểu hiện người ớn lạnh, buồn nôn, đau bụng… Một số trẻ đi học có biểu hiện ngộ độc nên nhà trường đã liên hệ gia đình đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/9, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, cho biết trưa nay các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 15 người vào khám nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bún vào buổi sáng.

Trong số các bệnh nhân này, nhiều trường hợp là người cùng gia đình, bao gồm trẻ em. Những người này vào viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, đau đầu, đau vai gáy, mỏi chân tay. Theo bác sĩ Nghĩa, qua khai thác từ người nhà, 15 bệnh nhân này trú tại hai địa chỉ phường Noong Bua, Nam Thanh, xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ) và xã Thanh Yên (huyện Điện Biên).

Ăn bún cho bữa sáng, 15 người đồng loạt nhập viện, nghi ngộ độc - Ảnh 1
15 người đồng loạt nhập viện sau khi ăn sáng - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ báo Lao Động, có 6 bệnh nhân ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, các bệnh nhân còn lại ở phường Noong Bua, phường Nam Thanh và xã Thanh Minh... TP Điện Biên Phủ. Tất cả các trường hợp nhập viện đều ăn bún ở quán vào buổi sáng.

"Từ 10h30 đến 15h30 chiều, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 15 trường hợp với cùng một triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt và đau cơ, xương khớp. Hiện sức khỏe các trường đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị" - lãnh đạo Khoa cấp cứu cho biết thêm.

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Qua thăm khám 4 người trong gia đình, vợ và hai con của anh H. có tổn thương ở mức độ nhẹ, trong khi chân của nam bệnh nhân có đến gần 100 ổ tổn thương.

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Từ khóa:   ngộ độc tin y tế ngộ độc thực phẩm

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