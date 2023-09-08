Chất khử trùng trong máy tạo độ ẩm gây ung thư phổi, dẫn đến cái chết của 1.800 người

Tin y tế 08/09/2023 10:04

Bộ Môi trường đã bồi thường thiệt hại cho gia đình của một người đàn ông không hút thuốc ở độ tuổi 30 đã chết vì ung thư phổi sau khi sử dụng máy tạo ẩm có chứa các chất khử trùng này.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Korea Joongang Daily, Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận chất khử trùng trong máy tạo độ ẩm bán ở giai đoạn 1996-2011 gây ung thư phổi, có thể đã dẫn đến cái chết của 1.800 người.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thừa nhận như trên sau 12 năm vụ bê bối về chất khử trùng máy tạo độ ẩm gây rúng động cả nước. Nhà nước cam kết khắc phục, giảm thiệt hại cho 599 người đã mắc bệnh về phổi sau khi sử dụng các sản phẩm này, Bộ Môi trường cho biết ngày 6/9, trong cuộc họp ủy ban lần thứ 36.

Chất khử trùng trong máy tạo độ ẩm gây ung thư phổi, dẫn đến cái chết của 1.800 người - Ảnh 1
Biểu tình bên ngoài ga Seoul để tưởng nhớ những người đã chết vì bệnh phổi do phun thuốc khử trùng tạo độ ẩm - Ảnh: Yonhap

Dẫn tin từ VTV, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã bồi thường thiệt hại cho gia đình của một người đàn ông không hút thuốc ở độ tuổi 30 đã chết vì ung thư phổi sau khi sử dụng máy tạo ẩm có chứa các chất khử trùng này.

Quyết định này dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Bệnh viện Ansan thuộc Đại học Hàn Quốc vào năm ngoái, cung cấp bằng chứng khoa học cho thấy việc tiếp xúc với PHMG, một thành phần được sử dụng trong một số chất khử trùng tạo độ ẩm, có thể gây ra ung thư phổi.

Chất khử trùng trong máy tạo độ ẩm gây ung thư phổi, dẫn đến cái chết của 1.800 người - Ảnh 2
Ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ đánh giá 260 bệnh nhân ung thư phổi còn lại để tìm cách giảm nhẹ thiệt hại theo từng trường hợp cụ thể, đồng thời xem xét các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá.

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Từ khóa:   máy tạo độ ẩm chất khử trùng tin y tế

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