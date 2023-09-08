Cô gái trẻ mới 22 tuổi đã phải cắt bỏ nửa lá gan chỉ vì duy trì thói quen này trong nhiều năm: Hoá ra là việc nhiều người trẻ vẫn hay làm

Bản thân bệnh nhân "viêm gan B mãn tính" đã có nguy cơ mắc ung thư gan cao, cộng với nhiều yếu tố như thức khuya, thường xuyên ăn đồ nướng, phát hiện cơ thể có biểu hiện bất thường nhưng không đi khám kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Tiểu Lý 22 tuổi cô sống ở Quảng Đông, Trung Quốc. Cách đây vài tháng cô cảm thấy bụng hay bị đầy hơi, khó tiêu nên đã mua thuốc dạ dày về uống nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cho đến một hôm khi sờ lên bụng thì phát hiện có một khối u nhỏ, nhưng chạm đến thì không thấy đau hay ngứa và cô cũng bỏ qua không để ý đến. Sau vài tháng bận rộn với công việc một hôm cô bất ngờ khi cảm thấy khối u đã bắt đầu to hơn bình thường rất nhiều, xoa nắn bất cứ lúc nào cũng có thể sờ thấy, ấn xuống thì hơi đau, lúc này cô sợ hãi nên vội vã đến bệnh viện gần nhà.

Ảnh minh họa: Internet Sau khi xem bảng kiểm tra và chụp phim cẩn thận sau khi hội chẩn, bác sĩ cho rằng Tiểu Lý gặp vấn đề sức khỏe không nhỏ, cần nhập viện ngay. Kết quả chụp MRI cho thấy một khối rất lớn ở thùy gan phải với các tổn thương dạng nốt rải rác xung quanh. Cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan nguyên phát. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện cô còn cho biết thêm, vài năm trước đó trong một lần kiểm tra sức khỏe tại công ty cô được thông báo mắc bệnh viêm gan B, nhưng vì do công việc nên cô đã chủ quan và bỏ qua lời cảnh báo của bác sĩ.

Thậm chí cô còn không đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ, không dùng thuốc và còn ăn uống một cách thiếu khoa học. Cô thường ăn khuya và chỉ gọi những bữa ăn nhanh, các loại đồ nướng. Đặc biệt cô còn có thói quen ngủ muộn, những năm gần đây hầu như ngày nào cũng đến 2-3 giờ sáng cô mới đi ngủ có khi đến tận 4-5 giờ. Điều này đã khiến cho gan của cô ngày càng tổn thương trầm trọng hơn. Bác sĩ điều trị cho cô cho biết: bản thân bệnh nhân "viêm gan B mãn tính" đã có nguy cơ mắc ung thư gan cao, cộng với nhiều yếu tố như thức khuya, thường xuyên ăn đồ nướng, phát hiện cơ thể có biểu hiện bất thường nhưng không đi khám kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Vì cô thường xuyên duy trì 2 thói quen này nên đã khiến căn bệnh gan trở nên trầm trọng hơn. Cách giúp bảo vệ lá gan khỏe mạnh Uống đủ nước mỗi ngày Uống nước giúp giải độc cơ thể. Điều này là rất tốt cho một lá gan khỏe mạnh như chức năng của gan là để làm rửa trôi các hóa chất độc hại, nước và không khí chúng vô hại thông qua thực phẩm. Đây là một trong những cách dễ nhất để bảo vệ gan của bạn. Ảnh minh họa: Internet Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ và khoáng chất Hãy ăn sáng với hàm lượng chất béo thấp, vitamin và khoáng chất cao. Bạn có thể có ngũ cốc hoặc chế độ ăn uống giàu cám và nhiều thứ khác nữa, giúp tiêu hóa tốt và cho lá gan khỏe mạnh. Phòng tránh bệnh viêm gan Tiêm vacxin phòng viêm gan là một trong những cách tích cực nhất để phòng chống bệnh viêm gan. Chú ý tránh những nguồn lây nhiễm như cẩn thận khi phải truyền máu, xăm, không dùng chung bàn chải, dùng chung dao cạo râu… Cần sử dụng kim tiêm một lần, kim châm cứu riêng… Ngoài ra, bạn cũng nên thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện mầm bệnh có trong cơ thể. Bằng cách này bạn sẽ phát hiện và điều trị sớm nhất.

Lời kể kinh hoàng của 2 nạn nhân trong vụ tiêm filler bị lấy hết vàng: 2 lần uống thuốc lạ rồi thiếp đi, không còn biết gì Đến nay, tình trạng hai người phụ nữ đã ổn, còn tụ máu và vùng mi mắt hai bên, thị lực nhìn rõ trong tầm 2m. Các bệnh nhân đang được hội chẩn lại với chuyên khoa Mắt để đưa ra hướng điều trị tiếp theo.

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