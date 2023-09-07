Bị sặc hạt bắp, người đàn ông nghẹt thở, phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật

Tin y tế 07/09/2023 10:59

Ông P.V.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) đang ăn bắp thì bị sặc, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở nhiều, kích thích, vật vã.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, vừa phẫu thuật gắp thành công một dị vật là hạt bắp ra khỏi khí quản bệnh nhân.

Theo thông tin từ phía người nhà bệnh nhân, vào tối ngày 6/9 ông P.V.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) đang ăn bắp thì bị sặc, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở nhiều, kích thích, vật vã.

Qua thăm khám và tiến hành chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, phát hiện hình ảnh xẹp phổi bên trái nghi ngờ dị vật nằm phế quản gốc trái. Bệnh nhân sau đó được làm các xét nghiệm cấp cứu và chuyển vào khoa Gây mê-phẫu thuật.

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lê cùng ê-kíp đã tiến hành nội soi và gắp an toàn dị vật là 1 hạt bắp trong khí phế quản sau 30 phút phẫu thuật.

Bác sĩ Trình Trung Phong - Trưởng khoa Nội Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho hay, dị vật đường thở là trường hợp những dị vật có thể là chất rắn, lỏng thông thường trong cuộc sống xâm nhập vào đường hô hấp ở vùng mũi, miệng từ thanh quản đến phế quản.

Bị sặc hạt bắp, người đàn ông nghẹt thở, phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật - Ảnh 1
Hạt bắp được gắp ra khỏi khí phế quản bệnh nhân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ báo Quảng Nam, tai nạn dị vật đường thở rất dễ xảy ra trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày ở mọi lứa tuổi. Một trong những trường hợp thường gặp là do khóc, cười đùa trong khi ăn uống.

Để phòng ngừa, đối với trẻ em không nên cho trẻ chơi, ăn hoặc ngậm các đồ vật tròn, nhẵn như thạch, đầu bút bi, viên bi, hạt... Trong lúc ăn uống không chơi đùa, cười. Đối với người già, phản xạ nuốt, ho khạc kém nên cần chú ý khi ăn để tránh sặc, tránh đồ ăn cứng, ăn từ từ, tăng dần.

Những trường hợp sau khi bị hóc, sặc dị vật cần sơ cứu tại chỗ và đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Chồng đối xử tốt, có thu nhập nhiều người mơ ước nhưng người phụ nữ ở Hà Nội vẫn bị trầm cảm, sáng nào cũng muốn 'kết thúc cuộc sống'

Chồng đối xử tốt, có thu nhập nhiều người mơ ước nhưng người phụ nữ ở Hà Nội vẫn bị trầm cảm, sáng nào cũng muốn 'kết thúc cuộc sống'

Chị nhận thấy mình mệt mỏi, luôn cảm thấy không còn yêu thích mọi thứ. Nhiều buổi sáng thức dậy, chị tự hỏi "sống như thế này chán quá, chết đi cho nhẹ nhàng". Chị tâm sự với bạn của mình về bất ổn trong cuộc sống, muốn nghỉ ngơi, muốn kết thúc cuộc sống. 

Xem thêm
Từ khóa:   hóc hạt bắp hóc dị vật tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 44 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn