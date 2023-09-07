Bị sặc hạt bắp, người đàn ông nghẹt thở, phải nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật

Ông P.V.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) đang ăn bắp thì bị sặc, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở nhiều, kích thích, vật vã.

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, ngày 7/9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, vừa phẫu thuật gắp thành công một dị vật là hạt bắp ra khỏi khí quản bệnh nhân.

Theo thông tin từ phía người nhà bệnh nhân, vào tối ngày 6/9 ông P.V.Đ. (50 tuổi, trú tại thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình) đang ăn bắp thì bị sặc, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, khó thở nhiều, kích thích, vật vã.

Qua thăm khám và tiến hành chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, phát hiện hình ảnh xẹp phổi bên trái nghi ngờ dị vật nằm phế quản gốc trái. Bệnh nhân sau đó được làm các xét nghiệm cấp cứu và chuyển vào khoa Gây mê-phẫu thuật.

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lê cùng ê-kíp đã tiến hành nội soi và gắp an toàn dị vật là 1 hạt bắp trong khí phế quản sau 30 phút phẫu thuật.

Bác sĩ Trình Trung Phong - Trưởng khoa Nội Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho hay, dị vật đường thở là trường hợp những dị vật có thể là chất rắn, lỏng thông thường trong cuộc sống xâm nhập vào đường hô hấp ở vùng mũi, miệng từ thanh quản đến phế quản.

Hạt bắp được gắp ra khỏi khí phế quản bệnh nhân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ báo Quảng Nam, tai nạn dị vật đường thở rất dễ xảy ra trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày ở mọi lứa tuổi. Một trong những trường hợp thường gặp là do khóc, cười đùa trong khi ăn uống.

Để phòng ngừa, đối với trẻ em không nên cho trẻ chơi, ăn hoặc ngậm các đồ vật tròn, nhẵn như thạch, đầu bút bi, viên bi, hạt... Trong lúc ăn uống không chơi đùa, cười. Đối với người già, phản xạ nuốt, ho khạc kém nên cần chú ý khi ăn để tránh sặc, tránh đồ ăn cứng, ăn từ từ, tăng dần.

Những trường hợp sau khi bị hóc, sặc dị vật cần sơ cứu tại chỗ và đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

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