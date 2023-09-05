Cô được đưa đến bệnh viện Bệnh viện Trung ương Ôn Châu, bác sĩ xác nhận sốc mất máu cực kỳ nguy kịch, phải phẫu thuật ngay lập tức.

Theo Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn từ Ettoday, cách đây vài ngày, một phụ nữ ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang giặt quần áo thì hàng xóm bên cạnh thả con chó Alaska ra ngoài. Nào ngờ, vừa nhìn thấy người phụ nữ, con chó Alaska lập tức vồ lấy cô và cắn dã man khiến cô bị thương nặng ở mặt và cơ thể.

Khoảng 16 giờ chiều, ca phẫu thuật bắt đầu. Do mũi của bệnh nhân bị bong ra trên diện rộng nên vết thương ở mặt cực kỳ nghiêm trọng. Để tránh chấn thương thứ phát, phương pháp gây mê toàn thân thông thường do cung cấp oxy qua mặt nạ gây ra không thể thực hiện được, việc gây mê chỉ có thể được thực hiện thông qua đặt nội khí quản.

Bác sĩ cấp cứu tiêm globulin miễn dịch bệnh dại vào một bên người bị thương, cầm máu và truyền máu cho bên còn lại. Sau khi bàn bạc với gia đình, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật cứu sống trước, sau đó mới xem xét hình dáng và chức năng khuôn mặt.

Để giảm bớt sự khó chịu khi đặt nội khí quản, bác sĩ Lý Vũ - Trưởng khoa gây mê và bác sĩ Lý Lực, Phó trưởng khoa, chỉ đạo nhóm sử dụng thuốc an thần và giảm đau thích hợp cộng với gây tê tại chỗ đầy đủ để đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân.

Bác sĩ Từ Thời Nhạc - Phó khoa Tai mũi họng đã lắp một khung đỡ vào lỗ mũi của bệnh nhân để duy trì chức năng đường thở ở mũi, đồng thời tiến hành sửa chữa, nối liền phần mũi.

Sau đó, bác sĩ Lại Lâm Phong - Phó trưởng khoa Nha khoa, đã thực hiện sửa chữa môi, nướu và các ca phẫu thuật chỉnh hình khác. Cuối cùng, bác sĩ Diệp Anh Hải, Phó giám đốc bệnh viện và chuyên gia về thẩm mỹ y tế, đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân. Ông tiết lộ rằng dây thần kinh mặt trái, mạch máu, gân, dây chằng,…của bệnh nhân bị rách và ca phẫu thuật được thực hiện để cố gắng nối lại từng mạch máu bị đứt.

Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ và phải khâu hơn 500 mũi. Trong quá trình này, lượng huyết sắc tố của người phụ nữ đã giảm từ 108 gam/lít xuống còn 64 gam/lít, lượng máu mất ước tính hơn 1.000 ml.

Hiện, người bị thương đã tỉnh và vẫn đang được theo dõi tại phòng ICU.

Cô gái bị chó hàng xóm tấn công - Ảnh: Sohu

Liên quan đến việc thú cưng bất ngờ tấn công con người, theo VTC News, các chuyên gia Live Science, để chó trở nên hung hăng cần có một yếu tố tác động từ bên ngoài. Trong trường hợp của Stephens, có thể chúng đánh hơi thấy mùi con mồi nào đó trong rừng, như thỏ hoặc sóc, và đang cố gắng đuổi theo thì bị chủ can thiệp, khiến chúng chuyển hướng sự hung hăng quay lại cắn chủ.

“Thông thường, sẽ có một sự hung hăng ban đầu, con người cố gắng ngăn lại và bọn chó phản ứng với điều đó” – Ron Berman, một chuyên gia về các vụ chó tấn công cho biết.

Ngoài ra, chó có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa hoặc sợ hãi. Những động cơ khác là bảo vệ lãnh thổ, hoặc một thứ gì đó chúng coi trọng như chỗ nằm, bát ăn. Quá trình này có thể khiến con chó trở nên hung tợn.

Thay đổi môi trường mà chưa được huấn luyện và làm quen cũng có thể khiến lũ chó trở nên sợ hãi và phản ứng bất ngờ. “Huấn luyện sớm là chìa khóa để tránh được sự hung hăng về sau – tốt nhất nên bắt đầu khi chúng còn nhỏ” – chuyên gia cho biết.

Nhiều trường hợp chó tấn công người gây thương tích nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu báo trước

“Con người có ngôn ngữ nói, vì vậy khi chúng ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ nói gì đó. Những con chó cũng có ngôn ngữ cơ thể riêng để thể hiện điều này” – chuyên gia cho biết. Trong những trường hợp chủ bị chó tấn công, có thể một số dấu hiệu báo trước đã bị bỏ qua.

Theo chuyên gia, những người nuôi nhiều con chó cùng lúc có thể kiểm tra cách chúng cư xử với nhau vào bất cứ lúc nào. Nếu có sự hung hăng và cạnh tranh gia tăng, điều đó có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa những con chó và chuyển hướng sang chủ.

Một con chó thông thường hiền lành có khả năng sẽ tấn công nếu nó bị đau – ví dụ như khi bị thúc giục di chuyển khiến một khớp xương nào đó khó chịu. Bệnh về gan ảnh hưởng đến não hoặc u não cũng có thể khiến động vật cư xử khó đoán trước.

Trẻ em là đối tượng cần được nhắc nhở về hành vi của những con chó. “Một con người nhỏ bé cư xử bất thường, đôi khi la hét và cố gắng nựng chúng, bế chúng lên, nghịch chân chúng có thể khiến chúng sợ hãi” – chuyên gia nói.

Con chó có thể thể hiện nhiều dấu hiệu lo lắng trước khi cắn. Chúng có thể liếm môi, thấp người xuống, rụt tai về phía sau hoặc cho đuôi xuống bên dưới chân. Trẻ em thường không đọc được những dấu hiệu này và đôi khi còn cho rằng tiếng rên của chó là tiếng cười.