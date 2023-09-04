Cả gia đình 4 người cùng mắc bệnh ung thư máu, nguyên nhân bắt nguồn từ món ăn thơm ngon, nhiều người ưa chuộng

Tin y tế 04/09/2023 06:15

Bệnh ung thư máu là một căn bệnh vô cùng khủng khiếp, số người mắc phải khá đông trong đó có nhiều trẻ em.

Theo Tổ Quốc dẫn nguồn từ hàng loạt trang tin tức nổi tiếng của Trung Quốc là Sohu, Aboluowang... đã đưa tin về một gia đình có 4 người tại nước này (không rõ danh tính) lần lượt bị phát hiện mắc ung thư máu.

Ngay khi đọc được thông tin này, hẳn không ít người cảm thấy hoang mang, lo lắng không biết vì lý do gì mà đồng loạt cả một gia đình cùng phát hiện mắc bệnh. Sau khi bác sĩ tìm hiểu, nguyên nhân gây bệnh được kết luận là do một món ăn trong bếp.

Theo báo cáo, gia đình 4 người trên khá khó khăn về kinh tế nên bố mẹ phải đi làm từ sáng đến tối mịt, không có thời gian nấu nướng. Cả nhà họ quyết định tích trữ mì tươi trong tủ lạnh, đặc biệt họ thường lựa chọn loại mì tươi làm thủ công không có nhãn mác rõ ràng để giá thành rẻ.

Cả gia đình 4 người cùng mắc bệnh ung thư máu, nguyên nhân bắt nguồn từ món ăn thơm ngon, nhiều người ưa chuộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ đều có hạn sử dụng, sẽ là một sai lầm lớn nếu bất kể thực phẩm nào cũng được cất vào tủ lạnh ngay khi vừa mua về. Khi mua hãy cố gắng không nên mua quá nhiều một lúc, trữ lâu có thể ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chú ý một số chi tiết trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc bảo quản thực phẩm, để giúp cho sức khỏe của chúng ta tránh được những bệnh tật xảy ra.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Formaldehyde chủ yếu được dùng làm chất tẩy rửa sát trùng vì có tác dụng diệt các vi sinh vật như vi khuẩn (kể cả bào tử của vi khuẩn), vi nấm, vi rút… Dung dịch formaldehyde dùng để sát trùng môi trường, phòng ốc (như lau tường, trần, sàn nhà, cho bốc hơi trong phòng đóng kín để sát trùng không khí).

Đặc biệt, formaldehyde được dùng làm dung dịch ướp xác (xác người được bảo quản trong dung dịch formaldehyde được sinh viên y khoa mổ xẻ khi học môn giải phẫu), được dùng bảo quản các mẫu cơ quan động vật, các bệnh phẩm. Trước đây, dung dịch formaldehyde 3% được dùng trị mụn cóc trong lòng bàn tay, bàn chân nhưng nay không còn dùng nữa.

Sử dụng sản phẩm bảo quản bằng formaldehyde thì hậu quả sẽ như thế nào?

- Formaldehyde đã được chứng minh là có thể gây ung thư nếu được dùng trong, tức đưa formaldehyde vào trong cơ thể. Vì vậy, từ lâu formaldehyde là chất cấm không được dùng trong chế biến thực phẩm. Nếu sử dụng thực phẩm chứa formaldehyde trong thời gian nào đó sẽ có nguy cơ rất lớn là nhiễm độc, đặc biệt có thể bị ung thư do formaldehyde gây ra.

Các sản phẩm có sử dụng formaldehyde cũng rất khó phân biệt với các sản phẩm không sử dụng hoạt chất trên. Vì vậy khi mua sản phẩm về, người tiêu dùng cần làm gì để có thể làm cho sản phẩm không còn độc hại ?

- Nếu sản phẩm chứa nhiều formaldehyde, có thể nhận được do sản phẩm đó có mùi rất khó chịu do hóa chất này bốc hơi. Nhưng nếu sản phẩm chứa lượng quá ít formaldehyde thì không thể nào phân biệt được. Vì vậy, để phòng chống việc tiêu thụ các sản phẩm được tẩm chất formaldehyde chỉ trông cậy vào hoạt động tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có một cách mà người tiêu dùng tránh một cách tương đối tiêu thụ sản phẩm có chứa chất độc hại là không nên ăn uống mãi, dùng quá thường xuyên và lâu dài một loại thực phẩm. Mà hãy ăn uống đa dạng, thay đổi món ăn món uống thường xuyên, nay ăn uống món này và mai hãy ăn uống món khác, sau một thời gian mới ăn uống lại món cũ. Ăn uống như thế có thể tránh sự tích lũy độc chất nào nếu có vào trong cơ thể.

Cả gia đình 4 người cùng mắc bệnh ung thư máu, nguyên nhân bắt nguồn từ món ăn thơm ngon, nhiều người ưa chuộng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tiêu dùng nên sử dụng những thực phẩm tươi, không chứa formaldehyde

- Đối với cá: Nếu khi ấn nhẹ vào cá mà thấy mềm mại thì có khả năng cá không chứa formol, nên chọn cá hãy còn mùi đặc trưng của cá, tốt nhất là mua cá còn tươi.

- Đối với đậu phụ: Chọn đậu phụ bề mặt trơn và cứng tự nhiên, ở một số nước Châu Á người dân được khuyên nên ăn đậu phụ ở dạng nước hay còn gọi là đậu phụ Nhật Bản.

- Đối với mì sợi: Tại các nước xung quanh đều khuyên không nên chọn những loại có màu "bắt mắt" (mì sợi tại một số quốc gia Châu Á thường được nhuộm màu).

Nên rửa thực phẩm cẩn thận dưới vòi nước vì formaldehyde tan trong nước. Ngoài việc tránh mua thực phẩm có chứa formol, quan trọng hơn là việc kêu gọi người buôn bán và sản xuất thực phẩm không cho formol vào thực phẩm vì bất kể lý do gì và quan trọng là cần biết rõ nguồn gốc của thực phẩm.

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