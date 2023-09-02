Tự điều trị zona tại nhà, người phụ nữ bị bội nhiễm, mụn nước đau rát nổi khắp mặt

Tin y tế 02/09/2023 11:26

Bệnh nhân nữ 60 tuổi (ở Phú Thọ), vào viện trong tình trạng nổi mụn nước đau rát vùng trán và mắt phải sưng nề, kết mạc đỏ…

Theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau nhức nhiều răng 15, đã đi khám sau đó về nhà tự mua dầu bôi từ trán xuống má. Sau một ngày, xuất hiện mụn nước đau rát nhiều vùng trán phải, đau nhức lan xuống mắt phải…

Bệnh nhân đã đi khám lại và dùng thuốc theo đơn kê của bác sĩ. Sau nửa ngày thấy bà mệt nhiều nên gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị.

Khi vào viện, các bác sĩ đã kiểm tra các cận lâm sàng cần thiết, kết quả cho thấy zona thần kinh bội nhiễm vùng đầu mặt kèm sâu răng R15. Bác sĩ đã nhanh chóng sát khuẩn vùng tổn thương do zona, chích tháo dịch và điều trị theo phác đồ.

Tự điều trị zona tại nhà, người phụ nữ bị bội nhiễm, mụn nước đau rát nổi khắp mặt - Ảnh 1
Người phụ nữ vào viện trong tình trạng nổi mụn nước đau rát vùng trán và mắt phải sưng nề, kết mạc đỏ… - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ VietNamNet, Zona thần kinh bội nhiễm là biến chứng thường gặp của bệnh zona thần kinh. Biến chứng này thường xảy ra khi virus phát triển mạnh hay có vi khuẩn hoặc vi nấm tấn công vào các nốt mụn nước và gây viêm nhiễm.

Bệnh zona thần kinh bội nhiễm thường kích hoạt những tổn thương da nặng nề đi kèm với triệu chứng toàn thân như: Vùng da bị bệnh sưng đỏ và có dấu hiệu viêm nhiễm nặng nề. Các nốt mụn nước thường xuất hiện dịch mủ kèm theo tình trạng sưng đau và nóng rát dữ dội. Tình trạng ngứa ngáy và đau nhức cũng kích hoạt ở mức độ nghiêm trọng hơn bình thường.

Tổn thương da thường sâu và có xu hướng dễ lan tỏa ra các vùng da khỏe mạnh. Bệnh kéo dài còn có thể gây đau nhức, co giật các dây thần kinh liên quan.

Tự điều trị zona tại nhà, người phụ nữ bị bội nhiễm, mụn nước đau rát nổi khắp mặt - Ảnh 2
Biểu hiện của bệnh zona thần kinh - Ảnh: Internet

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi phát hiện triệu chứng zona thần kinh, cần thăm khám để được bác sĩ hướng dẫn điều trị càng sớm càng tốt. Nếu không được can thiệp điều trị đúng hướng, tình trạng này có thể gây đau liệt dây thần kinh, viêm mô tế bào da, nhiễm trùng máu, viêm màng não, mù lòa thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

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