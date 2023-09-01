Sản phụ 40 tuổi ở TP.HCM sinh thường em bé nặng hơn 6kg

Tin y tế 01/09/2023 16:58

Theo các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Lê Văn Việt, việc thai nhi 6,1 kg là cực kỳ hiếm gặp và có rất nhiều nguy cơ cho mẹ và bé khi chuyển dạ sinh.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/9, tin từ Bệnh viện Lê Văn Việt, TP Thủ Đức, TP.HCM, một bé gái vừa chào đời tại bệnh viện nặng 6,1kg.

Đó là con của sản phụ H.T.N. (40 tuổi), sinh mổ tại khoa Phụ - Sản Bệnh viện Lê Văn Việt vào ngày 31/8/2023. 

Theo chị N, đây là lần sinh con thứ 3 và hai lần trước con của chị cân nặng đều trên 3 kg và chị đều sinh thường.

Theo các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Lê Văn Việt, việc thai nhi 6,1 kg là cực kỳ hiếm gặp và có rất nhiều nguy cơ cho mẹ và bé khi chuyển dạ sinh.

Riêng trường hợp này, người mẹ bị đái tháo đường thai kỳ (có thể bị đái tháo đường trước mang thai hay khi đang mang thai) mà không được khám và tư vấn điều trị của bác sĩ. 

May mắn sản phụ đến kịp thời, được các bác sĩ thăm khám, siêu âm, xét nghiệm máu và xác định thai phụ bị tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ nên quyết định mổ cấp cứu. Hiện mẹ và bé sức khoẻ ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Sản phụ 40 tuổi ở TP.HCM sinh thường em bé nặng hơn 6kg - Ảnh 1
Bé gái nặng hơn 6kg - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, bác sĩ cho biết, thai phụ có thai to bất thường thường gặp ở người mẹ mang bầu bị đái tháo đường. Việc người mẹ mang bầu bị đái tháo đường có rất nhiều nguy cơ như mẹ bị tăng huyết áp, tiền sản giật, các biến chứng sản khoa...; những em bé sinh ra có cân nặng lớn thường gặp các vấn đề về suy hô hấp và hạ đường huyết sau sinh.

Do vậy, bác sĩ khuyến cáo các mẹ bầu cần khám thai định kỳ để phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ (thường được làm xét nghiệm đường huyết lúc thai 24 đến 28 tuần). Nếu mắc đái tháo đường thai kỳ, các bác sĩ sẽ lên kế hoạch theo dõi sát chỉ số đường huyết định kỳ, tư vấn chế độ ăn phù hợp, kết hợp vận động để kiểm soát đường huyết ổn định và cân nặng thai nhi được tốt hơn.

Tại Việt Nam đã có nhiều ca sinh to nhưng với số cân của trẻ sơ sinh lên tới 6,1 kg cũng được là hiếm.

Bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam đến nay là em bé sinh ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), nặng 7,1 kg.

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