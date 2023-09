Hít phải loại ớt cay nhất nhì thế giới, cô gái bị phù não, hôn mê nhiều ngày, điều trị hơn 6 tháng vẫn chưa chuyển biến

Các bác sĩ chẩn đoán có thể cô bị dị ứng do ngửi phải ớt siêu cay nên gây phù não. Mặc dù phương pháp điều trị bệnh của Medeiros không được công bố, nhưng vài ngày sau khi hôn mê cô đã tỉnh lại.

Trải qua 6 tháng điều trị tại bệnh viện, ngày 31/7 tưởng rằng cô đã phục hồi hoàn toàn và xuất viện. Nhưng chỉ 4 ngày khi trở về nhà cô lại tiếp tục phải nhập viện vì sốt cao và nước tiểu có màu đỏ.

Bác sĩ chẩn đoán cô lại bị co thắt phế quản, tắc nghẽn đường thở trong phổi do ảnh hưởng của bệnh phù não. Các bác sĩ lo lắng rằng cô sẽ không thể tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường do các vấn đề não vẫn còn chưa phục hồi.

Thais Medeiros bị phù não, hôn mê nhiều ngày - Ảnh: NYP