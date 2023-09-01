Hít phải loại ớt cay nhất nhì thế giới, cô gái bị phù não, hôn mê nhiều ngày, điều trị hơn 6 tháng vẫn chưa chuyển biến

Trải qua 6 tháng điều trị tại bệnh viện, ngày 31/7 tưởng rằng cô đã phục hồi hoàn toàn và xuất viện. Nhưng chỉ 4 ngày khi trở về nhà cô lại tiếp tục phải nhập viện vì sốt cao và nước tiểu có màu đỏ.

Bác sĩ chẩn đoán cô lại bị co thắt phế quản, tắc nghẽn đường thở trong phổi do ảnh hưởng của bệnh phù não. Các bác sĩ lo lắng rằng cô sẽ không thể tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường do các vấn đề não vẫn còn chưa phục hồi.

Tổng quan về bệnh phù não

Đây là một loại bệnh lý có thể xuất hiện ở những vị trí đặc biệt của não hoặc bị phù toàn bộ não. Tình trạng này sẽ tùy thuộc vào những nguyên nhân gây bệnh. Phù não sẽ tạo ra những áp lực lớn ở bên trong hộp sọ, khiến cho quá trình cung cấp máu lên não bị hạn chế. Các áp lực có thể sẽ bị gia tăng và gây chèn ép các mạch máu nuôi não và làm cho máu không lên được bộ não. Từ đó, nguồn cung oxy cho những tế bào não cũng sẽ bị hạn chế.

Tình trạng thiếu oxy có thể khiến cho các tế bào não bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn là có thể gây chết não. Bên cạnh đó, tình trạng não bị phù cũng làm cho quá trình lưu thông các dịch não tủy bị gián đoạn và khiến cho não phù thêm nghiêm trọng hơn.

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Những triệu chứng điển hình của bệnh phù não

Bạn có thể dễ nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh phù não với nhiều loại bệnh lý thần kinh khác. Cũng vì đó mà việc chẩn đoán và phát hiện bệnh sẽ trở nên khó khăn hơn, khiến người bệnh chủ quan hơn. Một vài triệu chứng đột ngột của bệnh phù não có thể kể đến như:

Đau vùng đầu hoặc vùng cổ.

Buồn nôn hoặc nôn mửa.

Chóng mặt.

Mất trí nhớ hoặc mất ý thức.

Bị chứng khó nói và khó di chuyển.

Co giật.

Mất thị lực.

Những triệu chứng này có thể thay đổi tùy vào tình hình và nguyên nhân gây bệnh. Các biểu hiện có thể từ nhẹ cho đến nặng, với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Nguồn: Bệnh viện đa khoa MEDLATEC