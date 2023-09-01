Phát hiện nguyên nhân bất ngờ vụ hai dì cháu ở Cà Mau bị ngộ độc methanol: Pha nước màu kho cá vào rượu để uống

Tin y tế 01/09/2023 13:55

Liên quan đến vụ hai dì cháu nhập viện sau khi uống rượu, ngày 1/9, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu vụ việc.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 22/8 bà T.B.X (33 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và có uống rượu cùng người thân tại tỉnh Tây Ninh (số lượng rượu không rõ). 

Tại đây, bà X được chủ nhà tặng ba lít rượu trắng để mang về Cà Mau.

Đến 19h ngày 26/8, hộ gia đình bà T.K.A (ngụ ấp 4, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) tổ chức ăn tiệc chia tay bà X.

Buổi tiệc này có bốn người uống bia và hai người uống rượu là bà T.B.X và Q.T.M (23 tuổi, ngụ xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Cả hai người này là hai dì cháu. 

Phát hiện nguyên nhân bất ngờ vụ hai dì cháu ở Cà Mau bị ngộ độc methanol: Pha nước màu kho cá vào rượu để uống - Ảnh 1
Bệnh nhân ngộ độc Methanol đang được điều trị tích cực - Ảnh: báo Giao Thông

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, trong buổi tiệc, chị X pha chế một lít rượu trắng mang từ Tây Ninh về với một lít nước lọc, 2 muỗng cà phê nước màu (dùng kho cá, chế biến thực phẩm) để uống. Sau khi nhậu xong, mọi người về nhà ngủ, đến sáng hôm sau (ngày 27/8), chị X và M bị nôn, mệt mỏi, mờ mắt.... được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu. Tại đây, chị X và M được xác định ngộ độc methanol. 

Hiện, lượng rượu còn lại khoảng 1,5 lít rượu trắng, 0,5 lít rượu pha được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau lấy mẫu phục vụ làm rõ nguyên nhân ngộ độc. 

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