Từ vụ tài xế co giật rồi tử vong khi đang lái xe khách, bác sĩ tư vấn cách nhận diện cơn đột quỵ theo quy tắc FAST

Tin y tế 04/09/2023 16:35

Theo bác sĩ, cơn co giật cục bộ nửa người trái là điểm mấu chốt, chứng tỏ bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng bán cầu não bên phải. Nhiều khả năng, ông B. bị xuất huyết não lượng lớn, gây thoát vị não dẫn tới tử vong nhanh.

Theo thông tin từ VTC News, tối 3/9, nhà xe Vinh Hoa ra thông báo anh N.T.B (53 tuổi) tài xế xe khách tuyến TP.HCM - Bình Thuận bị đột quỵ khi đang lái xe chở khách tại quận 5 (TP.HCM) đã qua đời và được đưa về quê nhà tại thị xã La Gi an táng.

Trước đó, chiều 2/9, mạng xã hội xôn xao trước video ghi lại cảnh tài xế xe khách tuyến TP.HCM- Bình Thuận vừa dứt cuộc nói chuyện điện thoại thì có biểu hiện của người bị đột quỵ. Dù tay chân co giật liên tục, nam tài xế vẫn cố gắng dừng được chiếc xe bảo đảm hành khách an toàn và không gây thiệt hại trên đường. 

Khi xảy ra sự việc, hành khách trên xe không biết cách sơ cứu nên đã gọi cấp cứu để đưa tài xế vào bệnh viện.

Từ vụ tài xế co giật rồi tử vong khi đang lái xe khách, bác sĩ tư vấn cách nhận diện cơn đột quỵ theo quy tắc FAST - Ảnh 1
Nam tài xế lên cơn co giật khi đang lái xe - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến trường hợp trên, theo VietNamNet, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, để chẩn đoán nguyên nhân tử vong chỉ dựa trên một đoạn clip rất khó. Tuy nhiên, cơn co giật cục bộ nửa người trái là điểm mấu chốt, chứng tỏ bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng bán cầu não bên phải. Nhiều khả năng, ông B. bị xuất huyết não lượng lớn, gây thoát vị não dẫn tới tử vong nhanh.

Nếu đúng là xuất huyết não, 90% nguyên nhân là cao huyết áp.

Theo bác sĩ Thắng, đột quỵ hay gặp ở những người khoảng 60 tuổi, gia tăng khi tuổi cao hơn. Người lớn tuổi thường mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành... là các yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ.

Từ vụ tài xế co giật rồi tử vong khi đang lái xe khách, bác sĩ tư vấn cách nhận diện cơn đột quỵ theo quy tắc FAST - Ảnh 2
Đột quỵ hay gặp ở những người khoảng 60 tuổi, gia tăng khi tuổi cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, người dân đã biết đến "giờ vàng" cấp cứu đột quỵ: trong 3-4,5 giờ sau khi có triệu chứng. Tuy nhiên, nhiều người do không nhận thức được các dấu hiệu nên khi người nhà bị đột quỵ lại nghĩ đó là trúng gió nên sơ cứu sai cách. 

Theo các chuyên gia y tế, có thể nhận diện cơn đột quỵ theo quy tắc F.A.S.T:

F (Face) - Khuôn mặt: Yêu cầu người đó mỉm cười. Một bên mặt có bị xệ không?

A  (Arms) - Tay: Đề nghị người đó giơ cả hai cánh tay lên. Một cánh tay có trôi xuống phía dưới không?

S (Speech) - Lời nói: Yêu cầu người đó lặp lại một cụm từ đơn giản. Họ có nói ngọng không?

T (Time) - Thời gian: Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu như trên, hãy gọi cấp cứu ngay.

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Mệt mỏi, khó ngủ, da khô và ngứa, tay chân sưng phù, thay đổi tình trạng tiểu tiện... là những dấu hiệu cảnh báo suy thận.

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