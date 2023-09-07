Dùng thuốc điều trị Covid-19, mắt bé trai sơ sinh bất ngờ chuyển thành màu xanh

Khoảng 18 giờ sau khi dùng thuốc, đôi mắt nâu sẫm của cậu bé đã chuyển sang màu xanh.

Theo Người Đưa Tin dẫn nguồn từ New York Post, bé trai 6 tháng tuổi sống ở Thái Lan được chẩn đoán mắc Covid-19 sau khi sốt và ho. Bệnh nhi được kê đơn Favipiravir, phương pháp điều trị kháng virus Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã phê duyệt vào năm 2022 cho trẻ em có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Khoảng 18 giờ sau khi dùng thuốc, đôi mắt nâu sẫm của cậu bé đã chuyển sang màu xanh.

Phát hiện điều bất thường, mẹ của cậu bé nhanh chóng liên hệ với các chuyên gia y tế và được hướng dẫn ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức.

Đôi mắt cậu bé chuyển màu xanh nhạt - Ảnh: New York Post

Sau khoảng 5 ngày, mắt của trẻ trở lại màu sắc ban đầu. Các bác sĩ đã kiểm tra và ghi nhận giác mạc của bé sơ sinh này không còn màu xanh và không có sắc tố xanh nào được ghi nhận trên bề mặt tròng đen hoặc bao thể thủy tinh.

Các chuyên gia vẫn chưa rõ về khả năng favipiravir gây đổi màu mắt nhưng nghi ngờ “có thể là do thuốc, chất chuyển hóa của nó hoặc các thành phần bổ sung của thuốc như titan dioxide và sắt oxide vàng”.

May mắn, bé trai 6 tháng tuổi dường như không chịu bất kỳ tổn hại nào về thị lực và đã vượt qua các triệu chứng Covid-19.

Theo TTXVN dẫn từ nguồn trên, các tác dụng phụ phổ biến nhất của favipiravir bao gồm tăng axit uric máu nhẹ, tiêu chảy và giảm bạch cầu. Đã có một trường hợp khác được ghi nhận cũng đổi màu mắt vì loại thuốc này. Vào năm 2021, một nam thanh niên Ấn Độ giấu tên mắc COVID-19 đã được kê đơn thuốc favipiravir. Nhưng vào ngày thứ hai điều trị bằng favipiravir, nam thanh niên nhận thấy đôi mắt nâu sẫm của mình đã trở thành màu xanh sáng. Các bác sĩ khuyên người anh ngừng dùng thuốc và chỉ sau một ngày mắt của anh trở lại màu bình thường.

Favipiravir đã được phê duyệt ở Nhật Bản, Nga, Ukraine, Uzbekistan, Moldova và Kazakhstan.

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