Cả gia đình 4 người bị nổi u cục, mụn nổi li ti như hạt cơm ở lòng bàn chân vì... đi chung dép

Tin y tế 08/09/2023 16:50

Qua thăm khám 4 người trong gia đình, vợ và hai con của anh H. có tổn thương ở mức độ nhẹ, trong khi chân của nam bệnh nhân có đến gần 100 ổ tổn thương.

Theo thông tin từ VTC News, anh N.V.H, 40 tuổi, Đông Anh, Hà Nội cho biết, một năm trước ở lòng bàn chân xuất hiện 1- 2 nốt sần. Anh nghĩ do đi lại nhiều nên da bị chai, nhưng những nốt này ngày càng to ra và xuất hiện thêm nốt mới. Được bạn bè giới thiệu, anh mua thuốc acid bôi vào vết chai để nó bong ra. Sau bôi thuốc các nốt sần ở chân không bong, ngược lại bị loét, chảy dịch và xuất hiện nhiều tổn thương mới. 

Gần đây, vợ và 2 con của anh H. cũng xuất hiện những tổn thương tương tự ở lòng bàn chân, bàn tay như anh, khiến việc đi lại đau đớn, khó chịu.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội da liễu Việt Nam cho biết, qua thăm khám 4 người trong gia đình, vợ và hai con của anh H. có tổn thương ở mức độ nhẹ, trong khi chân của nam bệnh nhân có đến gần 100 ổ tổn thương.

“Anh H. và vợ con bị mụn cóc hay còn gọi là bệnh mụn hạt cơm, do virus human papilloma gây ra”, bác sĩ Thành nói. Căn bệnh này có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc đi chung giày dép. Gia đình anh H. có thói quen sử dụng chung dép đi trong nhà khiến bệnh lây từ chồng sang vợ con.

Cả gia đình 4 người bị nổi u cục, mụn nổi li ti như hạt cơm ở lòng bàn chân vì... đi chung dép - Ảnh 1
Mụn mủ, u cục ở lòng bàn tay, bàn chân - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Dân Việt, sau khoảng 2 tuần điều trị gần như các tổn thương hạt cơm lòng ban tay và chân đã sạch hoàn toàn và không xuất hiện thêm các tổn thương mới trong tất cả các thành viên trong gia đình.

 

"Bệnh hạt cơm nếu phát hiện sớm điều trị rất đơn giản, hiệu quả và khả năng tái phát rât thấp. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng hiểu và làm tốt điều này, thường tự điều trị bằng các phương pháp dân gian: xát lá cây, chữa mẹo: đi đám, đắp tỏi…và chỉ khi tổn thương lan tràn mới đi khám bác sĩ. Nếu trên da bạn có tổn thương nghĩ đến bệnh hạt cơm", bác sĩ Thành nói.

Qua đó, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân luôn giữ cho da của bạn được sạch sẽ bằng cách rửa tay và tắm giặt thường xuyên. Không cào cấu hay có tác động ngoại lực lên trên các mụn hạt cơm để tránh tổn thương lây lan. 

"Mọi người không dùng chung đồ dùng cá nhân với người mắc bệnh như quần áo, giày dép, tất, khăn tắm, bàn chải đánh răng. Giữ chân khô, nếu bàn chân đổ mồ hôi nhiều cần đi tất hút ẩm và giặt sạch tất, phơi khô để loại bỏ virus. Tránh đi lại bằng chân trần trên các bề mặt ẩm ướt như nền đất và luôn vệ sinh chân trước khi đi ngủ…

Đặc biệt khi bạn có các tổn thương nghi ngờ là mụn cóc hay hạt cơm dù ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, bạn nên đến thăm khám trực tiếp với bác sĩ để được đièu trị sớm, không nên mua các sản phẩm thuốc bôi, thuốc chấm mụn cóc được quảng cáo trên các trang mạng xã hội tránh xảy ra các biến chứng loét, chảy máu, nhiễm trùng", bác sĩ Thành nói thêm.

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