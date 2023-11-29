40% cặp đôi đang thực hiện “chuyện ấy” sai cách, chuyên gia tiết lộ làm điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của phụ nữ

Sức khỏe 29/11/2023 10:53

Quan hệ là nhu cầu cơ bản của các cặp đôi nhưng khi việc làm này thì rất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của phụ nữ.

Danae Maragouthakis, thành viên của Hiệp hội Sức khỏe Tình dục và HIV (BASHH) của Anh, cho biết không nên sử dụng “nước bọt” làm chất bôi trơn khi quan hệ vì nó có thể gây nhiễm trùng nấm âm đạo hoặc đưa vi khuẩn bệnh lậu vào cơ thể.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 40% người dùng nước bọt thay thế cho chất bôi trơn.

Theo báo cáo của Daily Mail, một chuyên gia về sức khỏe tình dục đã tiết lộ một thói quen sai lầm của hàng triệu người Mỹ trong việc quan hệ.

Theo nghiên cứu, khoảng 40% người thừa nhận sử dụng nước bọt của chính mình hoặc đối phương làm chất bôi trơn trong việc quan hệ.

Một nghiên cứu của Đại học California, San Francisco vào năm 2014 cũng cho thấy gần 90% người đồng tính đã thừa nhận từng làm như vậy.

40% cặp đôi đang thực hiện “chuyện ấy” sai cách, chuyên gia tiết lộ làm điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia sức khỏe tình dục người Anh, Danai, đã giải thích trên mạng xã hội rằng nước bọt có sẵn bất cứ lúc nào, nhưng không nên sử dụng nó như một chất bôi trơn, vì enzym amylase trong nước bọt có thể phân giải thức ăn, nhưng cũng dễ gây dị ứng da.

Đồng thời, khi xâm nhập vào âm đạo còn có thể phá vỡ hệ vi sinh vật khỏe mạnh ban đầu, làm tăng nguy cơ nhiễm nấm candida, gây tưa miệng hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn. Ngoài ra, nước bọt cũng có thể gây viêm, ngứa và cảm giác nóng rát.

Hơn nữa, Danae còn nói rằng việc sử dụng nước bọt làm chất bôi trơn có thể gây ra bệnh lậu, vì khi tinh dịch, dịch tiết âm đạo hoặc nước bọt chứa vi khuẩn này tiếp xúc với các bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng có thể lây lan qua nhau, nhưng chưa rõ cần có lượng nước bọt bao nhiêu để lây nhiễm bệnh lậu.

Sara Bares, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cũng nói rằng vi khuẩn kháng sinh Chlamydia cũng có thể tồn tại trong nước bọt và có thể lây nhiễm qua hôn, qua quan hệ bằng miệng hoặc tiếp xúc với các bộ phận sinh dục.

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Từ khóa:   chuyện ấy sức khỏe phụ nữ

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