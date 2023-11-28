Chơi điện thoại trong thời gian dài trước khi đi ngủ, bác sĩ cảnh báo cơ thể sẽ phải chịu 5 loại “đau đớn” này

Sức khỏe 28/11/2023 11:17

Chơi điện thoại trước khi đi ngủ dường như trở thành thói quen của một số người, tuy nhiên việc làm này rất hại cho sức khỏe và cơ thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nếu tiếp tục duy trì.

Mất thị lực hoặc thậm chí là đột quỵ mắt

Chơi điện thoại trong thời gian dài trước khi đi ngủ, bác sĩ cảnh báo cơ thể sẽ phải chịu 5 loại “đau đớn” này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng điện thoại di động khi nằm trên giường dễ dàng khiến ta quên thời gian, và sau một thời gian dài, điều này có thể dẫn đến mệt mỏi cơ mắt, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và làm giảm thị lực.

Tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến việc tiết melatonin trong não, dễ gây ra các vấn đề như khó ngủ và thường xuyên thức giấc.

Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại di động trước khi ngủ dễ dẫn đến việc thức khuya và thiếu ngủ, làm giảm thời gian ngủ bình thường và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở tuổi già.

Da xấu đi

Chơi điện thoại trong thời gian dài trước khi đi ngủ, bác sĩ cảnh báo cơ thể sẽ phải chịu 5 loại “đau đớn” này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ánh sáng xanh từ điện thoại di động có bước sóng dài hơn tia cực tím nên có thể xâm nhập sâu hơn vào da, gây tổn thương oxy hóa DNA tế bào, làm giảm collagen và dễ khiến da thô ráp, lỗ chân lông to.

Hơn nữa, ánh sáng xanh còn có thể tạo ra sắc tố melanin, đẩy nhanh quá trình lão hóa da và khiến con người trông xấu xí theo thời gian.

Chất lượng giấc ngủ ngày càng suy giảm

Theo một khảo sát ở Trung Quốc cho thấy khoảng 70% số lần đi ngủ muộn có liên quan đến việc chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ và điện thoại di động đã được coi là “kẻ giết người khi ngủ”.

Bản thân một số người buồn ngủ ngày càng trở nên tràn đầy năng lượng hơn khi họ chơi điện thoại di động và cuối cùng thức khuya một cách vô thức.

Gây ra các bệnh về cột sống cổ

Khi chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ, con người sẽ vô thức duy trì một tư thế nhất định, điều này tạo gánh nặng lớn hơn cho cột sống cổ, dễ gây ra hiện tượng cong vẹo, đau nhức,… Lâu dần có thể gây ra thoái hóa đốt sống cổ.

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Từ khóa:   điện thoại giấc ngủ sức khỏe

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