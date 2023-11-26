Khi bạn đi qua khu vực hàng tươi sống của chợ hoặc cửa hàng tạp hóa địa phương, hãy dừng lại một lát để suy nghĩ về những lợi ích sức khỏe kỳ diệu ẩn chứa bên trong các sản phẩm trưng bày. Thực phẩm này chính là loại thuốc.

Hầu hết đều có nhiều chất xơ, giúp cơ thể “điều hòa”, khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn và giúp kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu.

Không chỉ ăn một quả táo mỗi ngày mới khiến bác sĩ tránh xa. Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng, chẳng hạn như vitamin A, vitamin C, canxi, folate và kali.

Chúng chứa chất phytochemical - hợp chất mạnh mẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư.

Để khuyến khích nhiều người hơn khai thác lợi ích này, các chương trình kê đơn thuốc đang được triển khai ở nhiều nơi trên thế giới.

Những rau củ quả chính là liều thuốc giúp chúng ta khỏe mạnh và giúp chống lại bệnh tật. Ảnh: Shutterstock

Điều này cho phép các bác sĩ kê đơn trái cây và rau quả cho bệnh nhân của họ cùng với các loại thuốc truyền thống, đồng thời hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân có thu nhập thấp để mua sản phẩm tươi sống của địa phương.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 8 trong tạp chí American Heart Association, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng người trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh tim mạch tham gia các chương trình kê đơn thuốc trong khoảng 6 tháng trung bình đã tăng lượng tiêu thụ hoa quả và rau củ của họ lên gần một cốc mỗi ngày.

Họ cũng giảm huyết áp, chỉ số khối cơ thể và lượng đường trong máu. Các nghiên cứu gần đây khác bổ sung thêm bằng chứng cho thấy tiêu thụ nhiều thực phẩm thực vật hơn có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của chúng ta.

Một nghiên cứu trên nửa triệu người trưởng thành Trung Quốc được công bố vào tháng 5 trên tạp chí The Lancet Regional Health – Western Pacific cho thấy hơn 2/3 số ca tử vong do tim mạch liên quan đến chế độ ăn uống có thể liên quan đến việc ăn ít ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và các loại hạt .

Ăn ít trái cây là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ trong chế độ ăn uống, tiếp theo là ăn ít ngũ cốc nguyên hạt và rau quả.

Chất phytochemical có trong rau củ quả

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 5 trên tạp chí Thực phẩm & Chức năng cho thấy chất phytochemical cải thiện cholesterol và giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và huyết áp cao.

Những chất phytochemical đặc biệt có nhiều trong các loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc - hãy nghĩ đến các loại trái cây họ cam quýt, quả mọng và các loại rau lá xanh đậm.

Theo Michele Wisla, huấn luyện viên sức khỏe chế biến thực phẩm từ thực vật ở Hong Kong, việc tăng cường lượng hoa quả và rau củ trong chế độ ăn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe của chúng ta.

“Thực phẩm từ thực vật cung cấp ba chất dinh dưỡng cần thiết - carbohydrate, protein và chất béo - cùng với chất xơ, vitamin, khoáng chất và phytonutrients cần thiết cho sức khỏe tối ưu”, Wisla nói.

Michele Wisla khuyên nên ăn đa dạng các loại thực phẩm thực vật để có được dinh dưỡng tối đa. Ảnh: Michele Wisla

Ngoài chất xơ, phytonutrients là một hợp chất quan trọng chỉ có trong thực vật. Chúng làm cho thực phẩm của chúng ta có màu sắc đẹp, hương vị thơm ngon.

“Phytonutrients có chức năng khác biệt so với các loại vitamin và khoáng chất - chúng là hệ thống phòng thủ của thực vật và hoạt động như những chiến binh nhỏ trong cơ thể chúng ta. Chúng giúp ngăn ngừa bệnh tật”, bà Wisla cho hay.

Tiến sĩ Anna Herby, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cho biết, vì trái cây và rau quả có lượng calo thấp nên bạn có thể ăn chúng mà không bị hạn chế.

Nếu bạn mắc một căn bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc ung thư, việc tăng cường ăn trái cây và rau quả có thể giúp bạn kiểm soát tình trạng tốt hơn hoặc thậm chí đảo ngược nó.

Herby nói: “Những thực phẩm này có thể thay thế những thực phẩm khác trong chế độ ăn uống của bạn có thể không tốt cho sức khỏe và cũng có thể dẫn đến giảm cân vì chúng chứa ít calo”.

“Việc giảm cân sau đó sẽ hữu ích cho việc quản lý và cải thiện các tình trạng mãn tính. Trong một số trường hợp, có thể khắc phục được những tình trạng này, nhưng đối với hầu hết mọi người, điều này đòi hỏi phải thay đổi đáng kể chế độ ăn uống”, chuyên gia Herby cho biết thêm.

Ăn trái cây một cách vừa phải

Herby khuyến nghị ăn ba hoặc nhiều hơn lượng trái cây mỗi ngày. Một phần trái cây tương đương với một trái cây kích thước trung bình, nửa chén trái cây nấu chín hoặc một phần tư chén trái cây khô.

Theo cô ấy, không cần hạn chế trái cây trong chế độ ăn của bạn, ngay cả khi bạn mắc bệnh tiểu đường. Những người ăn nhiều trái cây có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn so với những người ăn ít trái cây nhất.

Hãy chắc chắn tiêu thụ năm phần rau trở lên mỗi ngày. Khẩu phần ăn là một cốc rau sống hoặc nửa cốc rau đã nấu chín.

Bên cạnh việc ăn theo số lượng được khuyến nghị trở lên, sự đa dạng cũng rất quan trọng.

Wisla khuyến khích khách hàng của mình nhắm tới 30 loại cây khác nhau mỗi tuần và không chỉ ăn trái cây và rau quả bằng cách ăn đậu, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt.

Theo Wisla, nên ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật đa dạng và phong phú để có sức khỏe tối ưu. Ảnh: Shutterstock

Khi nói đến rau củ, cách tốt nhất để ăn chúng là cách bạn thưởng thức chúng nhiều nhất. Tuy nhiên, Herby khuyên bạn nên học cách yêu thích chúng mà không cần sốt kem hoặc pho mát ở trên và nấu chúng mà không cần dầu hoặc bơ.

Hấp hoặc xào nhanh là lựa chọn lý tưởng cho các loại rau như cải xoăn, rau lá xanh hoặc bông cải xanh vì chúng có thể mất chất dinh dưỡng trong nước khi đun sôi.

Luộc hoặc nướng là lựa chọn hoàn hảo cho các loại rau như khoai tây và củ cải đường. Và nhiều loại rau có thể ăn sống hoàn hảo, như cà rốt, cần tây và ớt chuông.

Wisla nói: “Tôi khuyên bạn nên ăn kết hợp rau sống và rau nấu chín, vì một số loại thực vật có sẵn nhiều chất dinh dưỡng khác nhau tùy thuộc vào việc chúng sống hay nấu chín”.