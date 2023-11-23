Nghiên cứu mới tiết lộ nhịn ăn gián đoạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Sức khỏe 23/11/2023 16:23

Mới đây, một nhà nghiên cứu ở Mỹ đã phát hiện việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp con người bảo vệ bộ não được khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ chúng ta.

Mark Mattson bắt đầu nghiên cứu về lão hóa não và bệnh Alzheimer vào cuối những năm 1980 - rất lâu trước khi có người nói đến việc nhịn ăn gián đoạn.

Giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Johns Hopkins ở bang Maryland của Hoa Kỳ đã chú ý đến bằng chứng ngày càng tăng cho thấy việc nhịn ăn gián đoạn - một phương pháp ăn uống xen kẽ giữa các giai đoạn ăn và nhịn ăn - có thể kéo dài tuổi thọ của chuột thí nghiệm.

Nghiên cứu mới tiết lộ nhịn ăn gián đoạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1

 

Mark Mattson là giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Johns Hopkins. Ảnh: SCMP

Mattson nói : “Nhóm của tôi tự hỏi liệu việc nhịn ăn gián đoạn có thể bảo vệ tế bào thần kinh và duy trì chức năng não bộ trong các mô hình động vật mắc bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và đột quỵ hay không”.

“Chúng tôi thấy rằng nó thực sự có hiệu quả.”, ông nói.

Bằng chứng khoa học về lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn tiếp tục phát triển. Một nghiên cứu vào tháng 10 năm 2023 do Đại học California San Diego ở Hoa Kỳ thực hiện cho thấy việc cho ăn hạn chế thời gian “cứu chữa bệnh lý não và cải thiện trí nhớ trên mô hình chuột mắc bệnh Alzheimer”.

Việc cho ăn có giới hạn thời gian hoặc nhịn ăn gián đoạn đã thu hút được lượng người theo dõi ngày càng tăng, đặc biệt là trong thập kỷ qua.

Nó có nhiều dạng khác nhau: phương pháp 16:8, đôi khi được gọi là tăng cơ nạc, khi bạn nhịn ăn trong 16 giờ trong ngày và tiêu thụ tất cả lượng calo của mình trong khoảng thời gian 8 giờ, chẳng hạn như từ trưa đến 8 giờ tối.

Sau đó là chế độ ăn kiêng 5:2, trong đó bạn ăn bình thường trong 5 trong số 7 ngày trong tuần và hạn chế lượng calo của bạn ở mức khoảng 500 trong hai ngày còn lại không liên tiếp.

Phương pháp ăn-dừng-ăn mô tả việc nhịn ăn 24 giờ một hoặc hai lần một tuần, chẳng hạn như từ bữa tối hôm nay cho đến bữa tối hôm sau.

Còn phương pháp nhịn ăn xen kẽ, như đã đề cập trong tên gọi - bạn nhịn ăn vào mỗi ngày khác nhau.

Và cuối cùng, có phương pháp “warrior diet” cực kỳ khắc nghiệt - nhịn ăn trong 20 giờ mỗi ngày và ăn một bữa to trong một khoảng thời gian ngắn vào buổi tối.

Cách tiếp cận cá nhân của Mattson là một biến thể của tỷ lệ 16:8 – 18:6.

Nghiên cứu mới tiết lộ nhịn ăn gián đoạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2
Việc nhịn ăn gián đoạn có thể thúc đẩy sức khỏe não bộ và giúp bảo vệ chống lại các bệnh như Alzheimer và Parkinson. Ảnh: Getty Images

“Tôi không ăn sáng, tôi tập thể dục vào buổi sáng muộn và ăn hết đồ ăn trong khoảng thời gian sáu tiếng, từ trưa đến 6 giờ chiều.”

Lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn còn ảnh hưởng đến một số tình trạng sức khỏe và có thể giúp giảm thiểu bệnh tiểu đường , béo phì, bệnh tim mạch, thậm chí là ung thư. Kết quả là, nó đang giành được chỗ đứng trong cuộc đua để có được tuổi thọ khỏe mạnh.

Tài liệu tham khảo về một nghiên cứu ban đầu trong việc nhịn ăn gián đoạn đã gây sửng sốt: nó báo cáo rằng tuổi thọ trung bình của những con chuột trong chương trình cho ăn xen kẽ trong ngày đã tăng hơn 80%.

Nhưng tại sao việc ăn uống như vậy lại tốt hơn việc ăn một chế độ ăn bắt đầu từ buổi sáng lúc 8 giờ và kết thúc với bữa tối 12 giờ sau đó, cách mà tôi ăn - và cách mà hầu hết chúng ta làm?

Và tại sao, đặc biệt là khi tôi có một chế độ ăn lành mạnh, với nhiều chất xơ, 5 phần rau và ít thực phẩm chế biến sẵn?

Ông Mattson cho biết lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn vượt xa những gì có thể đạt được chỉ bằng một chế độ ăn uống lành mạnh . Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp liên quan đến bộ não.

Người phụ nữ mắc xơ gan sau 10 năm nhuộm tóc, bác sĩ nhắc nhở 7 điều này nên lưu ý nếu không muốn rước bệnh vào người

Người phụ nữ mắc xơ gan sau 10 năm nhuộm tóc, bác sĩ nhắc nhở 7 điều này nên lưu ý nếu không muốn rước bệnh vào người

Nhuộm tóc là một nhu cầu làm đẹp của nhiều người, tuy nhiên cần lưu ý 7 điều này khi thực hiện nếu không muốn mắc bệnh nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   tuổi thọ nhịn ăn gián đoạn nghiên cứu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm