Nghiên cứu mới tiết lộ nhịn ăn gián đoạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học Johns Hopkins ở bang Maryland của Hoa Kỳ đã chú ý đến bằng chứng ngày càng tăng cho thấy việc nhịn ăn gián đoạn - một phương pháp ăn uống xen kẽ giữa các giai đoạn ăn và nhịn ăn - có thể kéo dài tuổi thọ của chuột thí nghiệm.

Mark Mattson bắt đầu nghiên cứu về lão hóa não và bệnh Alzheimer vào cuối những năm 1980 - rất lâu trước khi có người nói đến việc nhịn ăn gián đoạn .

Mattson nói : “Nhóm của tôi tự hỏi liệu việc nhịn ăn gián đoạn có thể bảo vệ tế bào thần kinh và duy trì chức năng não bộ trong các mô hình động vật mắc bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson và đột quỵ hay không”.

“Chúng tôi thấy rằng nó thực sự có hiệu quả.”, ông nói.

Bằng chứng khoa học về lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn tiếp tục phát triển. Một nghiên cứu vào tháng 10 năm 2023 do Đại học California San Diego ở Hoa Kỳ thực hiện cho thấy việc cho ăn hạn chế thời gian “cứu chữa bệnh lý não và cải thiện trí nhớ trên mô hình chuột mắc bệnh Alzheimer”.

Việc cho ăn có giới hạn thời gian hoặc nhịn ăn gián đoạn đã thu hút được lượng người theo dõi ngày càng tăng, đặc biệt là trong thập kỷ qua.

Nó có nhiều dạng khác nhau: phương pháp 16:8, đôi khi được gọi là tăng cơ nạc, khi bạn nhịn ăn trong 16 giờ trong ngày và tiêu thụ tất cả lượng calo của mình trong khoảng thời gian 8 giờ, chẳng hạn như từ trưa đến 8 giờ tối.

Sau đó là chế độ ăn kiêng 5:2, trong đó bạn ăn bình thường trong 5 trong số 7 ngày trong tuần và hạn chế lượng calo của bạn ở mức khoảng 500 trong hai ngày còn lại không liên tiếp.

Phương pháp ăn-dừng-ăn mô tả việc nhịn ăn 24 giờ một hoặc hai lần một tuần, chẳng hạn như từ bữa tối hôm nay cho đến bữa tối hôm sau.

Còn phương pháp nhịn ăn xen kẽ, như đã đề cập trong tên gọi - bạn nhịn ăn vào mỗi ngày khác nhau.

Và cuối cùng, có phương pháp “warrior diet” cực kỳ khắc nghiệt - nhịn ăn trong 20 giờ mỗi ngày và ăn một bữa to trong một khoảng thời gian ngắn vào buổi tối.

Cách tiếp cận cá nhân của Mattson là một biến thể của tỷ lệ 16:8 – 18:6.

Việc nhịn ăn gián đoạn có thể thúc đẩy sức khỏe não bộ và giúp bảo vệ chống lại các bệnh như Alzheimer và Parkinson. Ảnh: Getty Images

“Tôi không ăn sáng, tôi tập thể dục vào buổi sáng muộn và ăn hết đồ ăn trong khoảng thời gian sáu tiếng, từ trưa đến 6 giờ chiều.”

Lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn còn ảnh hưởng đến một số tình trạng sức khỏe và có thể giúp giảm thiểu bệnh tiểu đường , béo phì, bệnh tim mạch, thậm chí là ung thư. Kết quả là, nó đang giành được chỗ đứng trong cuộc đua để có được tuổi thọ khỏe mạnh.

Tài liệu tham khảo về một nghiên cứu ban đầu trong việc nhịn ăn gián đoạn đã gây sửng sốt: nó báo cáo rằng tuổi thọ trung bình của những con chuột trong chương trình cho ăn xen kẽ trong ngày đã tăng hơn 80%.

Nhưng tại sao việc ăn uống như vậy lại tốt hơn việc ăn một chế độ ăn bắt đầu từ buổi sáng lúc 8 giờ và kết thúc với bữa tối 12 giờ sau đó, cách mà tôi ăn - và cách mà hầu hết chúng ta làm?

Và tại sao, đặc biệt là khi tôi có một chế độ ăn lành mạnh, với nhiều chất xơ, 5 phần rau và ít thực phẩm chế biến sẵn?

Ông Mattson cho biết lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn vượt xa những gì có thể đạt được chỉ bằng một chế độ ăn uống lành mạnh . Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp liên quan đến bộ não.