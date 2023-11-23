Người phụ nữ mắc xơ gan sau 10 năm nhuộm tóc, bác sĩ nhắc nhở 7 điều này nên lưu ý nếu không muốn rước bệnh vào người

Sức khỏe 23/11/2023 11:56

Nhuộm tóc là một nhu cầu làm đẹp của nhiều người, tuy nhiên cần lưu ý 7 điều này khi thực hiện nếu không muốn mắc bệnh nguy hiểm.

Mỗi tháng nhuộm tóc 1 lần sẽ bị xơ gan vào 10 năm sau?

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, bà Lưu đến từ Sơn Đông được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan và tình trạng này một phần liên quan đến việc bà thường xuyên nhuộm tóc.

Được biết, bà Lưu rất yêu cái đẹp và nhuộm tóc hàng tháng để trông trẻ hơn.

Người phụ nữ mắc xơ gan sau 10 năm nhuộm tóc, bác sĩ nhắc nhở 7 điều này nên lưu ý nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thói quen này đã kéo dài 10 năm, không ngờ gần đây bà phát hiện da mình chuyển sang màu vàng bất thường, cơ thể vô cùng mệt mỏi, điều này cũng khiến bà Lưu cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng đến bệnh viện để kiểm tra. Không ngờ, lại được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan.

Điều này cũng khiến bà Lưu cảm thấy rất khó hiểu, tại sao đột nhiên bà lại bị xơ gan?

Bà không có tiền sử bệnh và gan cũng có sức khỏe rất tốt. Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ điều trị, bà mới biết điều này có liên quan đến việc thường xuyên nhuộm tóc.

Lưu ý 7 điểm này khi nhuộm tóc

Chọn thuốc nhuộm tóc chính hãng

Trước khi nhuộm tóc, hãy nhớ chọn loại thuốc nhuộm tóc chính hãng, để tiết kiệm chi phí, một số nhà sản xuất nhỏ có thể thêm một số hóa chất, có thể chứa một số thành phần gây ung thư.

Trong trường hợp này cũng sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể, làm tăng nguy cơ ung thư và ảnh hưởng đến cơ thể. Vì vậy, những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng cũng nên được từ chối sử dụng, mong bạn chú ý đặc biệt.

Chú ý đến phản ứng của cơ thể và sức khỏe

Trong quá trình nhuộm tóc, bạn nên chú ý đến phản ứng của cơ thể, nếu gặp các triệu chứng như dị ứng, ngứa, viêm da đầu,… thì nên đi khám kịp thời.

Ngoài ra, trong quá trình nhuộm tóc, bạn cũng nên chú ý vệ sinh da đầu và tóc sạch sẽ để tránh các thành phần hóa học của thuốc nhuộm tóc lưu lại lâu trên tóc và da đầu.

Cố gắng không tẩy tóc

Một số màu nhạt hoặc có nhiều sắc tố thường phải tẩy tóc mới thấy được hiệu quả. Tuy nhiên, tẩy tóc sẽ có hại cho tóc hơn, nếu chất lượng tóc đặc biệt kém thì không nên tẩy tóc.

Rửa sạch vùng da bị dính thuốc nhuộm ngay lập tức

Nếu thuốc nhuộm vô tình dính vào da, tốt nhất bạn nên rửa sạch hoặc lau sạch ngay bằng nước. Nếu không, việc làm sạch sau này sẽ rắc rối hơn.

Tất nhiên, bạn cũng có thể thoa kem dưỡng da,… lên vùng da xung quanh trước khi nhuộm để bảo vệ da khỏi tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Người phụ nữ mắc xơ gan sau 10 năm nhuộm tóc, bác sĩ nhắc nhở 7 điều này nên lưu ý nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình nhuộm được thực hiện theo quy trình chuẩn

Khi nhuộm tóc, nếu chẳng may thuốc nhuộm tóc dính vào mắt, hãy rửa ngay bằng nước sạch. Hãy cẩn thận để tránh tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc trên các bộ phận khác ngoài tóc của bạn để tránh việc làm không cần thiết.

Tránh gây kích ứng da do tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc và đồng thời tránh da hấp thụ thuốc nhuộm gây nguy cơ ung thư cho cơ thể.

Không nhuộm và uốn tóc nhiều lần trong vòng ba tháng

Thuốc nhuộm tóc có chứa một lượng chất khử màu nhất định sẽ gây ra một số tổn thương cho lớp biểu bì tóc và dẫn đến tóc dễ gãy hơn.

Vì vậy, những người đã nhuộm tóc trong vòng ba tháng thì tốt nhất không nên nhuộm tóc nhiều lần vì điều này chỉ có thể gây ra một số hư tổn cho tóc mà thôi.

Đừng tự nhuộm tóc

Để nhuộm tóc an toàn, bạn cũng nên đến tiệm cắt tóc chuyên nghiệp, những người thợ có tay nghề cao sẽ tránh được tác hại do thuốc nhuộm tiếp xúc với da đầu hoặc các bộ phận khác của da.

Một số người để tiết kiệm chi phí mua thuốc nhuộm tóc trên mạng và tự thực hiện, điều này không chỉ khó khăn mà còn có thể khiến thuốc nhuộm tiếp xúc với da đầu khi thực hiện không thành thạo. Khi diện tích tiếp xúc tăng lên, khả năng gây tổn thương cũng tăng lên.

Khi mua thuốc nhuộm tóc, hãy nhớ mua thuốc chính hãng, nếu có phản ứng bất lợi khi nhuộm tóc, bạn nên dừng ngay và rửa sạch thuốc nhuộm, trường hợp nghiêm trọng hơn có thể chọn cách cắt bỏ phần thuốc nhuộm tóc và tìm cách điều trị y tế kịp thời.

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Từ khóa:   sức khỏe xơ gan nhuộm tóc

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