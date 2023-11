Nghiên cứu chỉ ra một loại cảm xúc có thể giúp giải quyết công việc nhanh chóng

Ảnh minh họa: Internet

Trong một trong những nghiên cứu, 233 sinh viên đại học đã được ngẫu nhiên được gán một trạng thái cảm xúc.

Những sinh viên trong nhóm tức giận sẽ xem những lời xúc phạm đối với đội bóng đá của họ, trong khi những sinh viên trong nhóm mong muốn sẽ thấy những hình ảnh món tráng miệng.

Đối với những người trong nhóm vui mừng sẽ thấy những con mèo dễ thương và trẻ sơ sinh cười và những người đã chuẩn bị để cảm thấy buồn sẽ thấy hình ảnh đám tang và bệnh tật.

Sau đó, sinh viên được 20 phút để viết và sắp xếp các từ theo 4 bộ bảng chữ cái với mức độ khó khác nhau. Sinh viên được chuẩn bị để tức giận giải được 39% bảng chữ cái nhiều hơn so với nhóm ở trạng thái bình thường.

Tại sao sự tức giận giúp giải những câu đố khó về trí nhớ nhưng lại không cải thiện hiệu suất của mọi người khi thực hiện những bài tập dễ hơn?

Lench nói: “Chúng tôi không biết chắc chắn về các nghiên cứu, nhưng lý thuyết cho rằng những phản ứng đi kèm với sự tức giận - chẳng hạn như tập trung chú ý, tăng hưng phấn sinh lý, xu hướng tiếp cận vấn đề - rất hữu ích trong những tình huống khó khăn. Trong những tình huống dễ dàng, những thay đổi đó ít có khả năng được thực hiện tốt”.

Soraya Chemaly, tác giả của cuốn sách “Rage Becomes Her: The Power of Women's Anger”, cho biết các kết quả này tương thích với những gì cô đã thấy trong nghiên cứu của mình.

Trong khi sự tức giận có thể là một cảm xúc tự làm hại bản thân, phá hoại gây ảnh hưởng đến mối quan hệ và gây suy yếu mục tiêu của bạn, cô nói rằng sự tức giận có thể giúp bạn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

Vì thế, sự tức giận có thể hữu ích nếu hiểu nó như một công cụ tiềm năng mà bạn có thể tiếp cận khi cần thay vì thứ bạn cần kìm nén khi nó xuất hiện một cách tự nhiên.

Lench cho biết: “Chúng tôi biết từ các nghiên cứu khác rằng mọi người sẽ cố tình tìm kiếm trải nghiệm tức giận trước khi bước vào cuộc đối đầu, bằng trực giác tin rằng điều đó sẽ hữu ích cho họ khi đối mặt với các vấn đề. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy niềm tin này thường có cơ sở – mức độ tức giận vừa phải dường như có lợi cho việc vượt qua các tình huống thử thách”.

Một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng việc gây ra sự tức giận cũng có thể giúp mọi người giải quyết vấn đề một cách sáng tạo nhanh hơn .

Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy chán nản trước một nhiệm vụ công việc phức tạp đang nhìn chằm chằm vào mình, hãy ôm lấy sự tức giận, nó có thể giúp bạn về đích sớm hơn.

Chemaly nói: “Tất cả cảm xúc đều có giá trị… nếu bạn có thể đặt tên, gắn nhãn cho chúng và hiểu ý nghĩa của chúng, thì tất cả chúng đều có giá trị trong việc đạt được mục tiêu. Nếu bạn đang cảm thấy tức giận - đó là một cảm xúc khó chịu đối với hầu hết mọi người - đừng dập tắt nó. Đừng cố gắng kìm nén hay kìm nén nó… Có quá nhiều thông tin và kiến ​​thức đi kèm với sự tức giận”.