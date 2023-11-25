5 lợi ích bất ngờ của việc đi lùi không phải ai cũng biết

Sức khỏe 25/11/2023 10:29

Đi lùi là một hoạt động ít người thực hiện, tuy nhiên nó lại mang lại nhiều lợi ích vô cùng hiệu quả.

Mặc dù người ta có thể thắc mắc làm thế nào việc đi lùi lại có thể là một điều tốt, nhưng có rất nhiều nghiên cứu có thể giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và khiến bạn muốn nghĩ khác.

Cải thiện sự cân bằng và tư thế

Đi lùi có thể giúp bạn có tư thế tốt hơn vì nó đòi hỏi bạn phải vận động các cơ cốt lõi của mình. Tư thế tốt góp phần vào sức khỏe cột sống và có thể làm giảm bớt sự khó chịu ở cổ, vai và lưng dưới.

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Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Clinical Biochanics” năm 2018 cho thấy việc đi lùi trên máy chạy bộ giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tư thế ở những thanh niên khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng đi lùi có thể là một biện pháp can thiệp hữu ích để tăng cường kiểm soát thăng bằng.

Tăng cường chức năng nhận thức

Đi lùi đòi hỏi sự tập trung tinh thần để di chuyển xung quanh bạn một cách an toàn. Sự tham gia này có thể mang lại lợi ích về mặt nhận thức bằng cách nâng cao nhận thức và tập trung.

Một nghiên cứu nhỏ được công bố trên “Tạp chí Lão hóa và Hoạt động Thể chất"” năm 2015 cho thấy việc đi lùi có thể mang lại lợi ích về nhận thức.

Nghiên cứu cho thấy những người lớn tuổi tham gia các bài tập đi lùi cho thấy sự cải thiện về chức năng nhận thức, đặc biệt là trong các nhiệm vụ liên quan đến sự chú ý và trí nhớ.

Giảm tác động lên khớp

Đi lùi có thể tác động nhẹ nhàng hơn đến các khớp so với đi bộ hoặc chạy về phía trước. Điều này làm cho nó trở thành một bài tập phù hợp cho những người có vấn đề về khớp hoặc những người đang hồi phục sau chấn thương.

Nghiên cứu đăng trên “Tạp chí Cơ sinh học Ứng dụng” năm 2019 đã điều tra tình trạng căng thẳng ở khớp khi đi lùi. Nghiên cứu cho thấy đi bộ lùi có thể làm giảm căng thẳng ở khớp gối so với đi bộ về phía trước.

Điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người có vấn đề về đầu gối hoặc những người đang hồi phục sau chấn thương.

5 lợi ích bất ngờ của việc đi lùi không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ các vấn đề về tim mạch

Mặc dù đi bộ lùi có thể không cường độ cao như một số bài tập tim mạch hướng về phía trước, nhưng một nghiên cứu được công bố trên “Tạp chí Khoa học Thể dục Quốc tế” năm 2018 cho thấy việc đi bộ ngược trên máy chạy bộ dẫn đến tăng nhịp tim và tiêu thụ oxy, cho thấy tác động tích cực. về thể dục tim mạch và hô hấp.

Nó cải thiện tính linh hoạt của chân

Đi lùi có thể góp phần cải thiện tính linh hoạt của chân, đặc biệt là ở cơ gập hông và cơ đùi trước. Đi lùi khuyến khích phạm vi chuyển động rộng hơn ở những khu vực này.

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