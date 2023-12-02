Người đàn ông đã uống thuốc lắc trước khi quan hệ và phải nhập viện do cảm thấy không thoải mái sau khi kết thúc.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, một người đàn ông Đức 50 tuổi chưa được tiết lộ tên đã đi nghỉ ở Italy cùng vợ.

Hai người thuê một căn hộ tại Castel del Piano, vùng Tuscany. Sau khi uống thuốc lắc, cặp vợ chồng bắt đầu quan hệ.

Vì ham muốn cao nên cuộc “làm tình điên cuồng” này kéo dài suốt 24 giờ. Trong thời gian đó, người đàn ông còn dùng Viagra (một loại thuốc điều trị chứng rối loạn cương dương) để tăng cường ham muốn.

Người đàn ông phải nhập viện sau khi quan hệ suốt 24 tiếng. Ảnh: ET Today

Sau khi kết thúc, anh cảm thấy bị ốm nặng và cùng vợ được đưa đến bệnh viện Grosseto để điều trị.

Sau khi nhập viện, tình trạng của người đàn ông rất nghiêm trọng, anh bị sốc nhiễm trùng, còn “cậu nhỏ” và một phần bìu đã bị hoại tử.

Anh buộc phải cắt bỏ cơ quan sinh dục để cứu mạng sống. Sau phẫu thuật, anh được chuyển vào phòng chăm sóc cấp cứu trong một tuần và tình trạng sức khỏe dần được cải thiện.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết người đàn ông 50 tuổi này hiện không thể cương cứng nữa và ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục trong tương lai.

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