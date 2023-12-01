Bị xương cá đâm vào ngón tay, người đàn ông tử vong sau 12 ngày phát sốt

Tin y tế 01/12/2023 11:19

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã tử vong sau khi bị xương cá đâm vào ngón tay.

Theo thông tin từ Star Video, một người đàn ông 53 tuổi đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, bị mẩn đỏ, sưng tấy cục bộ, sốt toàn thân sau khi xương cá đâm vào ngón tay. Tuy nhiên, , anh chỉ đến bệnh viện để khám chữa sau 12 ngày.

Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus ở biển và đưa anh trực tiếp vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó, tình trạng của người đàn ông xấu  nhanh chóng và ông đã qua đời sau khi quá trình hồi sức không thành công.

Bị xương cá đâm vào ngón tay, người đàn ông tử vong sau 12 ngày phát sốt - Ảnh 1
Người đàn ông phát sốt 12 ngày sau khi bị xương cá đâm vào tay. Ảnh minh họa: Internet

Được biết, loại vi khuẩn này thường ký sinh ở tôm, cua, cá. Sau khi nhiễm rất dễ dẫn đến bệnh nhiễm trùng huyết, tỷ lệ tử vong trong trường hợp lên tới 50%.

Bác sĩ đã cảnh báo rằng, khi gặp phải tình huống như vậy, cần ngay lập tức tiến hành phẫu thuật làm sạch vết thương, lấy ra máu tại chỗ, sau đó sử dụng dung dịch iodophor để khử trùng nhiều lần.

Cần theo dõi tình trạng vết thương cục bộ một cách cẩn thận và nếu cảm thấy không thoải mái, cần đến ngay bệnh viện để khám chữa.

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