Uống rượu pha với Coca có thực sự nguy hiểm như nhiều người nghĩ?

Rượu là một loại đồ uống quen thuộc với nhiều người nhưng khi pha với Coca thì ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào.

Mặc dù coca cola là một loại đồ uống phổ biến để pha chế với các loại rượu như vodka và rum, nhưng thật ra việc pha trộn hai loại này không phải là một ý tưởng thông minh.

Mặc dù nhiều người trong chúng ta chắc chắn nhận thức được hậu quả của việc uống quá nhiều hoặc trở thành “chiến binh cuối tuần” say rượu, nhưng có thể bạn đã không suy nghĩ nhiều về loại đồ uống mà mình lựa chọn.

Và hóa ra loại rượu được ưa chuộng pha trộn với coca cola có thể khá có hại. Vậy tại sao pha rượu với Coca rất có hại cho sức khỏe.

Hầu hết chúng ta đều biết rằng Coca có chứa caffeine - một lon Coca thông thường 330ml chứa khoảng 34 miligam caffeine, trong khi cola dành cho người ăn kiêng chứa khoảng 46 mg - con số này ít hơn mức 63 mg thường thấy trong một tách espresso.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn có nhiều khả năng uống nhiều ngụm vodka và Coca trong một lần hơn là uống espresso. Và đối với những người thích kết hợp rượu và cà phê, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo.

Theo CDC, caffeine có thể che giấu một số tác dụng gây trầm cảm của rượu: “Caffeine có thể che giấu tác dụng trầm cảm của rượu, khiến người uống cảm thấy tỉnh táo hơn bình thường”,

Kết quả là, mọi người có thể tiêu thụ nhiều rượu hơn và trở nên say rượu hơn so với nhận thức của họ, tăng nguy cơ chấn thương liên quan đến rượu. Điều này không phải là điều lý tưởng.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2007 đã phát hiện ra rằng bọt trong đồ uống có thể làm cho bạn hấp thụ rượu nhanh hơn.

7 dấu hiệu cảnh báo sớm nhiễm HIV cần chú ý nếu không muốn tổn hại sức khỏe sau này Những dấu hiệu khó nhận thấy này có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác. Dưới đây là những điều cần biết để bạn có thể bảo vệ bản thân và người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-ruou-pha-voi-coca-co-thuc-su-nguy-hiem-nhu-nhieu-nguoi-nghi-635061.html