Nghiên cứu mới phát hiện đàn ông bớt hung hăng hơn khi ngửi mùi nước mắt phụ nữ

Sức khỏe 23/12/2023 07:13

Một nghiên cứu cho thấy nước mắt của con người chứa tín hiệu hóa học ngăn chặn sự hung hăng ở nam giới.

Qua một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Weizmann ở Israel tìm thấy dấu hiệu hóa học trong nước mắt tác động đến hành vi của đàn ông. 

Các nhà nghiên cứu yêu cầu một nhóm đàn ông ngửi những giọt nước mắt xúc động của phụ nữ hoặc nước muối (hỗn hợp muối và nước) trong lúc họ chơi trò chơi hai người.

Trò chơi được thiết kế để khơi dậy hành vi hung hăng, gây hấn đối với người chơi khác, trong đó người chơi thu thập số tiền mà đối thủ cố gắng đánh cắp từ họ.

 

Hành vi hung hăng tìm cách trả thù trong trò chơi đã giảm hơn 40% sau khi nam giới ngửi thấy những giọt nước mắt xúc động của nữ giới.

Nghiên cứu mới phát hiện đàn ông bớt hung hăng hơn khi ngửi mùi nước mắt phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi được lặp lại trong máy quét MRI, hình ảnh cho thấy hai vùng não liên quan đến sự gây hấn – vỏ não trước trán và thùy não phía trước – trở nên hoạt động mạnh hơn khi đàn ông bị khiêu khích trong trò chơi, nhưng không hoạt động mạnh như vậy trong những tình huống tương tự khi đàn ông ngửi nước mắt của phụ nữ.

Những kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu liên quan đến một số loài động vật có vú - chủ yếu là loài gặm nhấm - có chứa các chất hóa học đóng vai trò là tín hiệu xã hội có thể phát ra theo yêu cầu. Nghiên cứu phát hiện ra rằng sự hung hăng ở loài gặm nhấm đực bị ngăn chặn khi chúng ngửi thấy nước mắt của con cái. 

Công bố trên tạp chí PLOS Biology, nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học Weizmann ở Israel cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng giống như ở chuột, nước mắt của con người chứa tín hiệu hóa học ngăn chặn sự hung hăng của nam giới. Điều này đi ngược lại quan điểm cho rằng nước mắt cảm xúc chỉ có ở con người". 

Nhà nghiên cứu Shani Agron cho biết hiệu ứng này có thể nhận thấy quan trọng nhất khi không thể giao tiếp bằng lời nói – ví dụ như khi tương tác với trẻ sơ sinh.

“Trẻ sơ sinh không thể nói chuyện, vì vậy việc chúng phản ứng bằng các tín hiệu hóa học để bảo vệ bản thân trước sự hung hăng có thể rất quan trọng”,  Shani Agron cho biết. 

Nhóm nghiên cứu cho biết nghiên cứu trong tương lai của họ sẽ tìm hiểu xem liệu những phát hiện của nghiên cứu có áp dụng đối với phụ nữ hay không.

Nghiên cứu mới phát hiện đàn ông bớt hung hăng hơn khi ngửi mùi nước mắt phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Noam Sobel, người giám sát nghiên cứu, cho biết: "Nghiên cứu cho thấy rằng nước mắt kích hoạt các thụ thể khứu giác và chúng làm thay đổi các mạch não liên quan đến sự hung hăng, làm giảm đáng kể hành vi hung hăng.

Những phát hiện này cho thấy nước mắt là một 'tấm chăn hóa học' mang lại sự bảo vệ chống lại sự hung hăng – tác dụng này là phổ biến đối với loài gặm nhấm và con người, và có lẽ có tác dụng đối với các động vật có vú khác". 

Trở lại năm 2011, một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng việc ngửi những giọt nước mắt xúc động của phụ nữ làm giảm nồng độ testosterone ở nam giới, dẫn đến mức độ hưng phấn tình dục giảm đi phần nào.   

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Từ khóa:   nước mắt phụ nữ nước mắt đàn ông testosterone

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