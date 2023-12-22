Nghiên cứu chỉ ra thiếu ngủ làm giảm chức năng cảm xúc

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh việc làm tăng sự mệt mỏi về thể chất, thiếu ngủ còn có thể làm giảm chức năng cảm xúc.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Montana (Mỹ) cho biết rằng họ thu được những kết quả này thông qua phân tích tổng hợp dữ liệu thực nghiệm và nghiên cứu về tình trạng thiếu ngủ và cảm xúc được tiến hành trong 50 năm qua. Nghiên cứu này được công bố trên Psychological Bulletin, tạp chí khoa học của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA). Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 154 nghiên cứu được thực hiện trong 50 năm qua với 5.715 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới. Các nghiên cứu được phân tích là các thí nghiệm trong đó những người tham gia bị thiếu ngủ bình thường trong hơn một ngày và các tác động đã được đo lường.

Giấc ngủ bị thao túng bằng các phương pháp như thức giấc kéo dài, thời gian ngủ rút ngắn và thức giấc vào ban đêm. Mỗi nghiên cứu đo lường một hoặc nhiều biến số liên quan đến cảm xúc sau những thao tác giấc ngủ này, bao gồm tâm trạng của người tham gia, phản ứng với các kích thích cảm xúc và các triệu chứng trầm cảm và lo lắng. Nghiên cứu cho thấy cả ba kiểu thao túng giấc ngủ đều làm giảm cảm xúc tích cực của người tham gia, chẳng hạn như niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng, đồng thời làm tăng các triệu chứng lo lắng, chẳng hạn như nhịp tim nhanh và gia tăng căng thẳng.

Hiện tượng này xảy ra ngay cả khi người tham gia nghiên cứu đi ngủ muộn hơn bình thường một hoặc hai giờ hoặc thời gian ngủ chỉ ngắn hơn bình thường một hoặc hai giờ. Tuy nhiên, các triệu chứng trầm cảm do thiếu ngủ được cho là ít nghiêm trọng và ít nhất quán hơn, không giống như những cảm xúc tiêu cực khác như buồn bã, lo lắng và căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet Nhóm nghiên cứu cho biết: "Hơn 30% người lớn và tới 90% thanh thiếu niên không ngủ đủ giấc. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy thời gian thức giấc kéo dài, thời gian ngủ ngắn và thời gian thức giấc về đêm có tác động tiêu cực đến hoạt động cảm xúc của con người".

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