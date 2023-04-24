Mùa bệnh vặt đã tới: Điểm danh ngay top 10 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi bị cơn ho hành hạ dai dẳng

Sức khỏe 24/04/2023 15:27

Bị ho kiêng gì luôn là câu hỏi nhận được nhiều quan tâm của nhiều độc giả mỗi khi bị các cơn ho quấy rầy. Hãy tránh ngay 10 nhóm thực phẩm sau để cơn ho nhanh biến mất nhé.

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể để tự bảo vệ đường hô hấp khi gặp các chất kích thích bên ngoài và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cơn ho nào cũng lành tính và biến mất nhanh chóng. Một số nguyên nhân như cảm cúm, viêm phế quản hay ho mãn tính có thể khiến cơn ho kéo dài và kèm theo các triệu chứng khác như đau rát cổ họng, khó thở hoặc có đờm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Bị ho kiêng gì? Điểm danh 11 nhóm thực phẩm cần tránh ngay để nhanh hết ho

Bị ho kiêng gì cho mau hết? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây! Theo các chuyên gia sức khỏe, việc tiêu thụ một số nhóm thực phẩm khi bị ho có thể làm trầm trọng hơn triệu chứng này. Do đó, bạn cần lưu ý các thực phẩm sau:

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Đờm là một trong những nguyên nhân khiến cơn ho trở nên dai dẳng và khó chịu hơn, mà protein từ sữa lại là chất kích thích khiến cơ thể sản xuất ra nhiều đờm trong đường hô hấp. Vậy nên, sữa và các sản phẩm từ sữa cần được loại bỏ khỏi khỏi thực đơn của những người bị ho, nhất là ho có đờm.

Xoài, chuối hoặc trái cây có múi

Một số loại trái cây như xoài, chuối hoặc trái cây họ cam quýt cần được loại bỏ khỏi bữa ăn hằng ngày của những người bị đang ho. Nguyên do là bởi hoạt chất axit citric trong trái cây có thể gây trào ngược dạ dày, khiến cổ họng đau rát hơn và tình trạng ho trở nên nghiêm trọng hơn.

Mùa bệnh vặt đã tới: Điểm danh ngay top 10 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi bị cơn ho hành hạ dai dẳng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn quá mặn hay quá ngọt

Ho là do phổi bị nóng gây ra. Cơ thể bạn sẽ bị “bốc hỏa” khi ăn đồ mặn, ngọt, béo và nó chính là nguyên nhân làm bạn ho nặng hơn. Bạn nên tránh ăn cá muối, thịt xông khói hay các thực phẩm có hàm lượng muối cao khác khi bị ho nhẹ.

Triệu chứng ho của bạn sẽ trở nên nặng hơn nếu bạn cứ tiếp tục giữ thói quen ăn đồ quá mặn hay quá ngọt trong suốt thời gian bị ho.

Đồ ăn lạnh

Đồ lạnh sẽ gây kích thích cổ họng khiến triệu chứng ho càng nặng nề. Ngoài ra, khi bạn uống nước lạnh cơ thể sẽ dễ bị nhiễm lạnh gây tổn thương cho phổi mà bệnh ở phổi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ho.

Vì thế, ăn đồ lạnh lúc này dễ gây ra tắc khí ở phổi, khiến các triệu chứng càng nặng thêm. Nếu bạn muốn sử dụng đồ trong tủ lạnh thì nên lấy nó ra một lúc cho hết lạnh rồi mới ăn.

Mùa bệnh vặt đã tới: Điểm danh ngay top 10 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi bị cơn ho hành hạ dai dẳng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có tính cay nóng

Một số món ăn cay có thể khiến cho bệnh ho kéo dài và khó chữa trị hơn. Cụ thể, các loại gia vị như ớt, gừng, tiêu, sả, mù tạt,… sẽ nhanh chóng khiến cho vùng niêm mạc họng nhanh chóng bị sưng, viêm. Nếu người bệnh sử dụng thường xuyên sẽ rất dễ khiến cho cổ họng bị đau đớn và tăng khả năng ho.

Các loại hải sản

Khi bị ho, tôm cua và cá không phải là một thực phẩm được khuyến khích sử dụng bởi hệ hô hấp dễ bị kích thích do vỏ của những loại hải sản này. Ngoài ra, trong tôm cua và cá rất giàu Protein mà nhiều người có thể bị dị ứng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ho.

Mùa bệnh vặt đã tới: Điểm danh ngay top 10 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi bị cơn ho hành hạ dai dẳng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau củ chứa nhiều chất nhầy

Một số loại rau củ nhiều chất nhầy như rau đay, mồng tơi, khoai sọ, củ từ,…sản xuất ra chất cellulite khiến cho cơ thể của người bệnh sinh nhiệt và nhanh chóng sản sinh ra nhiều chất dịch đờm, làm tăng cơn ho ở người bệnh và khó chịu cho bệnh nhân.

Nước dừa, mía

Nước dừa, cơm dừa và tất cả những món liên quan tới dừa rất mát cho cơ thể tuy nhiên nó lại không tốt cho người bị ho và suyễn. Vì trong dừa có tính lạnh, ăn nhiều sẽ gây trở ngại cho nội tạng. Thành phần trong mía cũng tương tự như dừa vì thế bạn cũng nên hạn chế ăn mía khi bị ho.

Mùa bệnh vặt đã tới: Điểm danh ngay top 10 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi bị cơn ho hành hạ dai dẳng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn chiên nhiều dầu mỡ

Khi bị ho các chức năng trong hệ tiêu hóa sẽ hoạt động yếu hơn. Nếu nạp vào cơ thể quá nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho dạ dày bị hoạt động quá tải. Điều này làm cho hệ tiêu hóa chung bị ảnh hưởng, gia tăng dịch đờm và khiến bệnh ho ngày càng nặng hơn. 

Rượu bia

Như đã nói ở trên, bia và rượu là hai loại đồ uống tốt nhất người bị ho không nên sử dụng. Bởi chúng sẽ làm khô cổ, khô họng và làm cho bệnh ho lâu khỏi và chuyển biến nặng.

Mùa bệnh vặt đã tới: Điểm danh ngay top 10 nhóm thực phẩm cần tránh xa khi bị cơn ho hành hạ dai dẳng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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