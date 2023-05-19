Kombucha - loại trà tiếp tục gây sốt với hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối tượng này tuyệt đối không được sử dụng!

Sức khỏe 19/05/2023 16:56

Trà Kombucha là một thức uống có vị chua ngọt. Loại trà này ngày càng phổ biến trong cộng đồng y tế và đã được sử dụng trong hàng ngàn năm đồng thời được quảng bá như một thứ thuốc tiên.

Trà kombucha là gì?

Trà kombucha là một loại đồ uống lên men được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trà được sản xuất bằng cách thêm một số chủng vi khuẩn, nấm men và đường vào trà đen hoặc xanh. Hỗn hợp này được để ủ trong vài tuần ở nhiệt độ phòng để lên men. Trong quá trình lên men, vi khuẩn và nấm men tạo thành một lớp màng giống như nấm trên bề mặt của trà, là môi trường của vi khuẩn và nấm men SCOBY. Quá trình lên men mang lại cho trà kombucha những đặc tính độc đáo bởi có bổ sung carbon dioxide, cồn, axit axetic và các hợp chất axit khác, cũng như vi khuẩn sinh học.

Kombucha - loại trà tiếp tục gây sốt với hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối tượng này tuyệt đối không được sử dụng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của trà kombucha

Trong quá trình lên men, trà kombucha tạo ra một số hợp chất axit (bao gồm acetic, gluconic và lactic), vi khuẩn sinh học cùng với vitamin B và enzym nên trà kombucha được xem là một thức uống lên men mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

Các lợi ích về sức khoẻ mà trà kombucha mang lại có thể kể đến là khả năng ngăn ngừa ung thư vì trong trà có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao và nồng độ polyphenol có thể ngăn ngừa được sự lây lan của tế bào ung thư. Ngoài ra, trà kombucha giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hoá do chứa nhiều vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Chất chống oxy hóa là những có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do do các phân tử này phản ứng có thể làm tổn thương các tế bào của cơ thể. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy chất chống oxy hóa có nguồn gốc từ thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn bổ sung chất chống oxy hóa từ các loại thực phẩm chức năng.

Kombucha, đặc biệt là khi được làm bằng trà xanh, có tác dụng chống oxy hóa tại gan. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy rằng uống kombucha thường xuyên giúp làm giảm chất độc tích tụ trong gan do hóa chất độc hại, trong một số trường hợp, hiệu quả thải độc ít nhất 70%. Mặc dù chưa có nghiên cứu nào được tiến hành trên con người tồn tại về hiệu quả này, nhưng có vẻ như đây là một lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn cho những người mắc bệnh gan.

Kombucha - loại trà tiếp tục gây sốt với hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối tượng này tuyệt đối không được sử dụng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, Kombucha rất giàu các chất oxy hoá và các nghiên cứu cho thấy tác dụng bảo vệ gan trên chuột khỏi các chất độc có hại cho gan.

Ngoài ra, một trong những chất chính được tạo ra trong quá trình lên men của kombucha là axit axetic, cũng có nhiều trong giấm. Giống như các polyphenol trong trà, axit axetic có thể tiêu diệt nhiều vi sinh vật có khả năng gây hại.

Kombucha làm từ trà đen hoặc trà xanh có thể mang theo các đặc tính kháng khuẩn mạnh, đặc biệt chống lại vi khuẩn gây nhiễm trùng và nấm men Candida. Những tác dụng kháng khuẩn này ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm men có hại, nhưng chúng không ảnh hưởng đến các vi khuẩn có lợi.

Probiotics có liên quan đến quá trình lên men kombucha. Tuy nhiên, mối liên quan đến sức khỏe của các đặc tính chống vi trùng này vẫn chưa rõ ràng. Tóm lại, Kombucha rất giàu polyphenol và axit axetic, cả hai đều được chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm men có hại.

Kombucha - loại trà tiếp tục gây sốt với hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối tượng này tuyệt đối không được sử dụng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng trà kombucha

Quá trình lên men khiến phân hủy đường trong trà thành cồn và carbon dioxide. Vì vậy, trà kombucha có chứa một lượng nhỏ cồn. Các loại trà kombucha thương mại được dán nhãn là không cồn vì chúng chứa ít hơn 0,5% cồn. Điều này đáp ứng các quy định do Cục Thương mại Thuế Rượu và Thuốc lá Hoa Kỳ đặt ra. Tuy nhiên, trà kombucha tự ủ có xu hướng có nồng độ cồn cao hơn đáng kể.

 

Trên thực tế, một số loại có nồng độ cồn từ 3% trở lên. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên tránh uống trà kombucha nhiều loại trà có thể chứa lượng rượu cồn cao đáng kể. Các cơ quan liên bang khuyên người dùng nên tránh dùng đồ uống có cồn trong suốt thai kỳ. Hơn nữa, trà kombucha thường không được khử trùng và có thể làm tăng khả năng sảy thai do vi khuẩn có hại.

 

 

Kombucha - loại trà tiếp tục gây sốt với hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe, tuy nhiên đối tượng này tuyệt đối không được sử dụng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này!

Hôi miệng - nỗi ám ảnh của bao người lại chữa trị nhanh chóng chỉ bằng thứ lá dễ tìm này!

Ai cũng biết rằng ổi là loại hoa quả có chứa rất nhiều vitamin và chất xơ rất tốt cho chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được rằng lá ổi cũng là một vị thuốc trong Đông Y, giúp chữa các bệnh ngoài da, tiêu chảy, bệnh tả, lỵ, khử các mùi hôi của cơ thể đặc biệt là mùi hôi miệng.

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